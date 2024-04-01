Мошки исчезнут: просто смажьте этим средством края горшков и контейнеров — эффективно для рассады и комнатных растений

Многие выражают недовольство по поводу появления мошек в рассаде и цветах. Хотя вредители чаще всего появляются в цветах, они также могут причинить вред молодой рассаде.
Один из старых методов борьбы с мошками — использование бальзама "Звёздочка", который обладает сильным запахом эвкалипта. Просто нанесите небольшое количество средства на ватный тампон и обработайте края контейнера с рассадой, и мошки быстро исчезнут, пишет Дзен-канал "Маленькая Дача".
Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.