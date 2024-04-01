Мошки исчезнут: просто смажьте этим средством края горшков и контейнеров — эффективно для рассады и комнатных растений

Как избавиться от мошек на растениях

0:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие выражают недовольство по поводу появления мошек в рассаде и цветах. Хотя вредители чаще всего появляются в цветах, они также могут причинить вред молодой рассаде.

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Один из старых методов борьбы с мошками — использование бальзама "Звёздочка", который обладает сильным запахом эвкалипта. Просто нанесите небольшое количество средства на ватный тампон и обработайте края контейнера с рассадой, и мошки быстро исчезнут, пишет Дзен-канал "Маленькая Дача".

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