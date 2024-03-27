Сорт яблонь "Белый налив": специфика и особенности ухода

"Белый налив" как самый продуктивный сорт летних яблонь

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

"Белый налив" известен как самый плодоносящий и простой в уходе сорт летних яблонь. Эти летние яблоки очень популярны и любимы за их сладкий вкус и нежную мякоть. Они хорошо подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления соков, конфитюров и выпечки. Яблоки “Белый налив” имеют светло-зеленую или желтую кожуру с беловатым налетом, который и дал название сорту. Дерево яблони “Белый налив” обычно достигает в высоту до 7 метров и приносит плоды на 4-5 год после посадки. Урожайность сорта высокая и стабильная. Яблоки созревают в июле-августе, но не хранятся долго, так как быстро становятся мягкими и теряют вкус. Значительная часть их опадает ещё в процессе созревания.

Фото: news.nashbryansk.ru

Для того чтобы яблоки “Белый налив” хранились дольше, их нужно собирать слегка недозревшими. Сбор яблок лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы плоды не были мокрыми. Яблоки нужно аккуратно снимать с дерева, стараясь не повредить кожицу. После сбора яблоки нужно охладить до температуры 0-2 градуса и хранить в подвале или подполе. При соблюдении этих условий яблоки “Белый налив” могут храниться до двух месяцев.

Яблоки “Белый налив” получили свое название благодаря своему внешнему виду. Когда плоды еще не созрели, они имеют зеленоватый оттенок и покрыты легким налетом, напоминающим иней. При созревании яблоки становятся светло-желтыми и приобретают характерный аромат.

Сорт яблок “Белый налив” был выведен в России и широко распространен в странах бывшего СССР. Яблоки этого сорта отличаются высокой урожайностью и хорошей зимостойкостью, что позволяет выращивать их в различных климатических условиях.



Особенности полива яблонь "Белый налив":



Полив яблони “Белый налив” имеет свои особенности. Во-первых, нельзя допускать переувлажнения почвы, так как это может привести к загниванию корней и снижению урожайности. Во-вторых, полив должен быть регулярным, но не слишком обильным. Обычно достаточно поливать яблоню раз в неделю, но в засушливые периоды можно увеличить количество поливов до двух раз в неделю. В принципе, в регионах с обильными дождями летом, интенсивный полив яблонь этого сорта можно осуществлять два раза в год: весной и осенью.



Используемые удобрения:



Подкормка яблони “Белый налив” также имеет свои особенности. Весной, перед цветением, рекомендуется вносить азотные удобрения для стимуляции роста листьев и побегов (так называемый суперфосфат). Летом можно внести калийные и фосфорные удобрения для улучшения качества плодов. Осенью, после сбора урожая, можно внести органические удобрения для повышения плодородия почвы.

