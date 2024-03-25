Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки

Для здоровья и продуктивности: как правильно обрезать вишню?

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишня — удивительное дерево, прекрасно украшающее наши сады и завораживающее нас своими сочными и ароматными плодами. Чтобы сохранить здоровье и продуктивность вишни, необходимо не только ухаживать за ней во время плодоношения, но и обрезать её весной.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Обрезка вишни — это процесс, с помощью которого удаляются старые, поврежденные и ненужные ветви, чтобы дерево получило больше света и воздуха. При правильно выполненной обрезке, вишня становится более здоровой, сильной и способной давать обильный урожай.

Перед тем как приступить к обрезке, нужно иметь под рукой необходимые инструменты. Вам понадобятся садовые ножницы с прямым лезвием для удаления маленьких веток и ветвей, а также пилка для обрезки более крупных ветвей.

При обрезке вишни весной главным является удаление мёртвых, больных и повреждённых ветвей. Они могут стать источником инфекций и заболеваний, поэтому их следует удалить незамедлительно. Обрезайте такие ветви на здоровую ткань, находящуюся поблизости от повреждения.

Далее приступаем к удалению ветвей, которые растут под слишком острым углом. Они могут создавать загущение и мешать нормальному доступу света и воздуха. При обрезке таких ветвей следует срезать их до ближайшей ветви или ветки, растущей под более правильным углом.

Также необходимо обратить внимание на слишком длинные ветви вишни, которые могут вызвать ее неправильное развитие. Они ломаются под весом снега или плодов, мешая древесине и неравномерно распределяя питательные вещества. Обрезайте слишком длинные ветви, сокращая их длину в пределах безопасной и здоровой границы.

Для исключения загущения кроны и фаворитизма отдельных ветвей, рекомендуется также удалить ветки, растущие внутрь кроны или перекрывающие другие ветви. Внимательно анализируйте рост дерева и удаляйте те ветки, которые мешают нормальному развитию и доступу света.

Обрезка вишни весной также предполагает формирование кроны дерева. Если вы хотите, чтобы ваше дерево имело определенную форму — круглую, пирамидальную и т. д., украсьте его ветви соответствующим образом. Оставляйте только те ветви, которые будут способствовать достижению желаемой формы.

Важно помнить, что обрезка вишни весной должна быть аккуратной и осторожной. Избегайте слишком глубокого среза ветвей, так как это может нанести урон дереву, и способствовать проникновению инфекций и болезней. Постепенно и постоянно обрезайте ветви, чтобы сохранить здоровье и привлекательность вашей вишни.

Теперь вы знаете, как обрезать вишню весной. Правильная обрезка поможет вашему дереву стать более красивым, здоровым и продуктивным. Не забывайте, что ухаживать за вишней — это не только обрезка, но и полив, подкормка и борьба с вредителями. Все это вместе поможет вам наслаждаться вкусными и сочными плодами вашей вишни год за годом.