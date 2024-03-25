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Садовод Ольга Воронова советует отдать предпочтение на балконном огороде низкорослым однолетним цветам, а также перцам, томатам и огурцам

Садовод Воронова посоветовала, как легко и удобно обустроить огород на балконе

2:05
Садоводство

Эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова поделилась с Pravda. Ru информацией о выращиванию садово-огородных культур на балконе.

Садовод Воронова посоветовала, как легко и удобно обустроить огород на балконе
Фото: creativecommons.org by Krystyna W. is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Яркие, неприхотливые однолетние цветы — хит балконных "садовых участков", считает специалист.

"Наша любимая петуния, всегда ее хоть вешай, хоть ставь, настурция очень на балконе хороша, виола, она же анютины глазки, маргаритки самые разные, лобелия прекрасно на балконе смотрится, очень красиво и полезно календулу, можно, пеларгонию, она же герань, карликовые цинии. Эти цветы очень просто выращиваются.

Человек может даже уехать в отпуск. Только полить надо хорошо. И ничего такого не произойдёт", — перечислила самые оптимальные для посадки в балконные "грядки" цветы Ольга Воронова.

На консервацию, конечно, не хватит, но собрать урожай овощей на сезонный салат с "огорода" на лоджии — вполне возможно, уверена садовод.

"Перцы, томаты, огурцы- нужно просто выбирать сорта и гибриды, на которых указано, что они подходят либо для балконного, либо для домашнего выращивания. Они помельче, покомпактнее. У домашних балконных есть то свойство, что они как-то и засуху больше переносят, и вот эти всякие чрезвычайные условия", — поясняет выбор "балконных" овощных культур эксперт.

Главными секретами хорошего урожая, выращенного на балконе, специалист называет несколько факторов.

"Должно быть достаточно земли. Овощи — не цветочки. Поэтому не меньше 5 литров в горшке, а лучше 10 литров. 10 литров- это как ведро оцинкованное. В маленьких комнатных горшочках рассада вырастет, а урожая не будет.

Второе — удобрения. Обязательно нужно раз в две недели осуществлять подкормки. Не забывать о поливе. Если человек уезжает надолго, то тогда надо просто в землю подмешать гранулы, чтобы влага дольше задержалась и хватило на то время, когда человек уехал", — порекомендовала садовод.

Цветущий балкон для начинающих
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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