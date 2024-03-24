Шесть "плохих соседей" чеснока: не сажайте это рядом с ним - потеряете урожай

Ряд растений не рекомендуется сажать в междурядьях чеснока

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рядом с чесноком отлично уживается ряд растений. В этой статье мы расскажем, что лучше не сажать рядом с этой культурой.

Фото: photo taken by Rüdiger Wölk, Münster, Germany is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Фасоль. Чеснок может замедлить рост фасоли, если они выращиваются рядом. Однако, земля, где росла фасоль в предыдущем сезоне, подходит для чеснока, так как бобовые обогащают почву азотом, что полезно для чеснока.

Спаржа. Рост побегов спаржи может быть заторможен при выращивании рядом с чесноком, а также молодой чеснок может приобрести нежелательный вкус из-за спаржи.

Шалфей. Шалфей может задерживать рост луковиц чеснока и не совпадёт с циклами посадки и сбора урожая чеснока.

Петрушка. Чеснок и петрушка могут конкурировать за ресурсы в почве, что может замедлить их рост. Лучше держать их на расстоянии друг от друга.

Клубника. Выращивание чеснока рядом с клубникой может привести к уменьшению количества ягод, которые производит растение, несмотря на то, что чеснок может защитить клубнику от паутинных клещей и грибков.

Лук. Не рекомендуется сажать чеснок слишком близко к другим членам семейства лука, так как это может привлечь луковых личинок, что может негативно сказаться на урожае.

Ранее мы рассказали, что стоит сажать в приствольный круг вишни.