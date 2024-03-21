Рассказываем о веществах, которыми не рекомендуется подкармливать малину

Малина - это один из самых популярных и вкусных садовых ягодных кустарников. Чтобы получить хороший урожай и здоровые растения, необходимо правильно ухаживать за ними. Важной частью ухода за малиной является подкармливание, которое обеспечивает необходимые питательные вещества для роста и развития растений. Однако есть некоторые вещества, которые не рекомендуется использовать для подкармливания малины. Рассмотрим несколько из них:
1. Слишком концентрированные удобрения. Малина предпочитает почву с нейтральным или слабокислым рН, поэтому использование слишком концентрированных удобрений может привести к перегрузке почвы и повреждению корневой системы растений. Лучше выбирать удобрения, специально разработанные для малины, сбалансированные по содержанию питательных веществ.
2. Животные отходы. В некоторых садовых практиках используется подкормка малины животными отходами, такими как навоз или куриный помет. Однако это может привести к загрязнению почвы болезнетворными микроорганизмами и привести к развитию инфекций у растений.
3. Химические пестициды. Химические пестициды могут быть опасными для малины, особенно если они применяются неправильно или в больших количествах. Они могут негативно влиять на развитие растений, а также оставлять остатки химических веществ на ягодах, что может быть опасно для здоровья человека.
4. Строительные материалы и обработанный древесный материал. Использование строительных материалов или обработанного древесного материала для подкармливания малины следует избегать. Они могут содержать вредные химические вещества, которые могут проникать в почву и попадать в ягоды.
5. Подкормка после конца летнего сезона. Подкармливание малины в конце летнего сезона может привести к стимуляции нового роста, который может быть поврежден морозами зимой. Лучше всего подкармливать малину весной и летом, чтобы обеспечить ее активный рост и развитие.
Хорошо заботиться о малине очень важно для ее здоровья и богатого урожая. Подкармливание играет важную роль в процессе ухода за растениями, но необходимо быть осторожными и использовать только рекомендованные удобрения и методы. Это поможет поддерживать здоровье малины и обеспечить обильный урожай каждый сезон.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.