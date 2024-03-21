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Рассказываем о веществах, которыми не рекомендуется подкармливать малину

Чем нельзя подкармливать малину?

2:23
Садоводство » Цветы

Малина - это один из самых популярных и вкусных садовых ягодных кустарников. Чтобы получить хороший урожай и здоровые растения, необходимо правильно ухаживать за ними. Важной частью ухода за малиной является подкармливание, которое обеспечивает необходимые питательные вещества для роста и развития растений. Однако есть некоторые вещества, которые не рекомендуется использовать для подкармливания малины. Рассмотрим несколько из них:

Чем нельзя подкармливать малину?
Фото: 500px.com by Gennady Surmac is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Слишком концентрированные удобрения. Малина предпочитает почву с нейтральным или слабокислым рН, поэтому использование слишком концентрированных удобрений может привести к перегрузке почвы и повреждению корневой системы растений. Лучше выбирать удобрения, специально разработанные для малины, сбалансированные по содержанию питательных веществ.

2. Животные отходы. В некоторых садовых практиках используется подкормка малины животными отходами, такими как навоз или куриный помет. Однако это может привести к загрязнению почвы болезнетворными микроорганизмами и привести к развитию инфекций у растений.

3. Химические пестициды. Химические пестициды могут быть опасными для малины, особенно если они применяются неправильно или в больших количествах. Они могут негативно влиять на развитие растений, а также оставлять остатки химических веществ на ягодах, что может быть опасно для здоровья человека.

4. Строительные материалы и обработанный древесный материал. Использование строительных материалов или обработанного древесного материала для подкармливания малины следует избегать. Они могут содержать вредные химические вещества, которые могут проникать в почву и попадать в ягоды.

5. Подкормка после конца летнего сезона. Подкармливание малины в конце летнего сезона может привести к стимуляции нового роста, который может быть поврежден морозами зимой. Лучше всего подкармливать малину весной и летом, чтобы обеспечить ее активный рост и развитие.

Хорошо заботиться о малине очень важно для ее здоровья и богатого урожая. Подкармливание играет важную роль в процессе ухода за растениями, но необходимо быть осторожными и использовать только рекомендованные удобрения и методы. Это поможет поддерживать здоровье малины и обеспечить обильный урожай каждый сезон.

Наша "фирменная" подкормка для малины
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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