Рассаде петунии нужно обеспечить оптимальное развитие: рассказываем что для этого нужно

Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

После пикировки рассады петунии следует провести ряд мероприятий, чтобы обеспечить её оптимальное развитие. Важно помнить, что рассада петунии является очень нежным и требовательным растением, поэтому забота о ней должна быть особенно внимательной.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Так, после пикировки важным является перенос рассады в отдельные горшки или контейнеры. Выбирая подходящую по размеру емкость, следует учитывать, что петунии не нравится стоять в тесноте, поэтому лучше выбирать более просторные горшки. Подходящий вариант — горшки или контейнеры объемом около 10-15 см3.

Перед пересадкой стоит подготовить грунт. Рассаде петунии потребуется питательная почва с хорошей воздухопроницаемостью и способностью удерживать влагу. Рекомендуется использовать специальную смесь для цветочных культур, либо смесь из равных долей песка, перегноя и торфа.

При пересадке следует обратить особое внимание на корневую систему рассады. Она чувствительна и легко повреждается, поэтому необходимо быть очень осторожным. Перед пересадкой можно смочить горшки водой, чтобы земля легче отделилась от стенок. Далее, аккуратно извлекаем рассаду из общего контейнера, пытаясь не повредить корни, и переносим ее в готовый горшок с подготовленной ранее почвой. Корни следует зарыть в землю на глубину, оптимальную для данного вида петунии.

После пересадки рассаду петунии необходимо обильно полить. Вода поможет засыпать почву и укрепить корни. Однако нужно учитывать, что стоящая вода может привести к загниванию корней, поэтому следует убедиться, что дренажные отверстия на дне горшка или контейнера не забиты. Рекомендуется поливать рассаду утром или вечером, когда солнце уже не так ярко светит, чтобы избежать ожогов на листьях.

Помимо полива, рассаде петунии следует обеспечить регулярное подкормку. Оптимальным вариантом является применение комплексного минерального удобрения, разведенного в воде согласно инструкции. Первую подкормку рекомендуется провести через 2-3 недели после пересадки, а затем повторять процедуру каждые 10-14 дней.

Для обеспечения плотного и крепкого роста рассады необходимо обеспечить хорошее освещение. Петунии любят яркий свет, поэтому местом для выращивания следует выбирать солнечную сторону или обеспечить искусственное освещение с высокой интенсивностью света. Если помещение недостаточно освещено, рассада может растягиваться и становиться слабой.

Напоследок, хочется отметить важность поддержания оптимальной температуры и влажности в помещении, где находится рассада. Петунии являются теплолюбивыми растениями, поэтому оптимальная температура для их роста составляет около 20-25°C днем и 15-20°C ночью. Влажность следует поддерживать на уровне 40-50%, стараясь избегать ее повышения, чтобы не способствовать развитию грибных заболеваний.

Уход за рассадой петунии после пикировки требует внимательного и ответственного отношения. Правильное пересаживание в отдельные горшки, регулярный полив, подкормка и достаточное освещение помогут обеспечить рассаде оптимальные условия для развития и подготовить ее к последующим стадиям роста и цветения.