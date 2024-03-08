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Ошпаривание смородины: успешное развитие или излишний процесс? Разбираемся

Нужно ли ошпаривать смородину весной?

2:13
Садоводство » Деревья и кустарники

Вопрос о том, нужно ли ошпаривать смородину весной, вызывает разные мнения среди садоводов и огородников. Некоторые считают это необходимым для более успешного развития растения, в то время как другие считают, что этот процесс является излишним и может быть даже вредным для кустов смородины. Давайте рассмотрим аргументы обеих сторон.

Нужно ли ошпаривать смородину весной?
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Те, кто поддерживает ошпаривание смородины, ссылаются на следующие факторы:

1. Удаление вредителей: Весной смородина может быть атакована множеством вредителей, таких как пестрые смородиновые клещи и листовертки. Ошпаривание растения кипятком помогает уничтожить вредителей, что в свою очередь может способствовать более здоровому и устойчивому росту кустов.

2. Запуск роста: Другой аргумент в пользу ошпаривания смородины заключается в его способности стимулировать начало роста побегов. Резкий контраст температур (горячая вода и затем холодная погода) может помочь активизировать растение и спровоцировать его на образование новых побегов.

С другой стороны, есть и те, кто считает ошпаривание смородины ненужным или даже вредным. Некоторые из аргументов против данной практики включают следующее:

1. Риск ожога: При использовании кипятка существует риск ожога растения, особенно если применение не происходит правильно. Побеги могут быть повреждены или уничтожены, что в конечном итоге негативно повлияет на здоровье куста.

2. Уничтожение полезных организмов: В холодные весенние дни на кустах смородины могут появляться полезные организмы, такие как пауки или хищные насекомые. Они могут бороться с вредителями и позволять растению быть более устойчивым к болезням. Ошпаривание может привести к их уничтожению и, следовательно, снизить растениям защитные механизмы.

В зависимости от конкретных условий и требований растений, трудно сделать однозначный вывод о необходимости ошпаривания смородины весной. Если вы решите использовать эту практику, следуйте инструкциям и проконсультируйтесь с опытными садоводами. Важно помнить, что каждое растение уникально и может требовать индивидуального подхода.

Кипяток для смородины. Когда и как поливать смородину кипятком
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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