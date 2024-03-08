Этот дивный кустарник меняет свой облик в зависимости от сезона: сад точно не будет скучным

Скумпия — уникальный кустарник, который меняет свой облик от весны до поздней осени

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Этот уникальный кустарник меняет свой облик от весны до поздней осени. Во время цветения в мае-июне он образует пышные соцветия, а осенью приобретает яркий багряный оттенок. Речь о скумпии.

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Она вырастает как кустарник или маленькое деревце, не требует сложного ухода и предпочитает солнечные места с просторным пространством. Обычно скумпия растёт на каменистых склонах, поэтому ей подойдёт суглинок или песчаная почва с хорошей дренажной системой.

Регулярная обрезка поможет сформировать куст и сделать крону плотнее, а кустарнику не требуются дополнительные подкормки. Скумпия устойчива к морозам, но в суровые зимы рекомендуется укрывать её. Она становится прекрасным акцентом на участке и хорошо сочетается с другими растениями.

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