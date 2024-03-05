Эти цветы идеальны для посадки под кронами деревьям: они порадуют ослепительным цветением - тень им ни по чём

Подборка тенелюбивых цветов

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для цветения многим цветам необходимо достаточное количество солнечного света, но есть некоторые тенелюбивые растения, которые идеально подходят для тенистого сада. Они всё равно будут цвести ослепительными, яркими цветами. Кроме того, многие из этих тенелюбивых цветов имеют большое разнообразие расцветок и других характеристик, пишет thespruce.com.

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Рододендрон

Там, где многие другие растения погибли бы под покровом деревьев, хорошо растут многие виды рододендронов. Эти цветущие кустарники цветут с весны до начала лета, и их корневая система не любит воздействия тепла. Таким образом, идеально посадить их в тенистом месте. Добавление небольшого количества мульчи вокруг вашего куста также поможет сохранить прохладу корней и влажность почвы.

Медуница

Эти растения зацветают ранней весной, когда большинство других растений едва пробуждаются от зимы. Цветки колокольчатой или воронковидной формы и растут гроздьями. Медуница предпочитает расти в частичной или полной тени, но также может переносить больше солнечного света, когда погода всё ещё прохладная. Слишком много света может обжечь листву, в то время как слишком много тени может свести к минимуму цветение. Привлекательная листва часто имеет красивые пятна для дополнительного интереса к саду.

Фуксия

Растения ценятся за их яркие каплевидные соцветия на свисающих стеблях. Этим потрясающим цветам нужен свет, чтобы цвести наилучшим образом, но они не любят яркого послеполуденного солнца. Выбирайте место с утренним солнцем и в тени днём. Кроме того, идеально защищённое от ветров место. Чего фуксии не любят, так это жаркого летнего ветра, обдувающего их, как фен. Поддерживайте почву влажной, но не переувлажняйте и раз в месяц подкармливайте растения основным удобрением для однолетних цветов.