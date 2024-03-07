Толстянка начнёт цвести: простая подкормка заставит её бросать бутоны

Лучшая подкормка для толстянки

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Толстянка, также известная как денежное дерево из-за своих маленьких листьев, похожих на монеты, является прекрасным дополнением к интерьеру комнаты. Для того, чтобы обеспечить обильное цветение этого растения, опытный садовод Ирина Полянская в своём Дзен-канале "Ирина Полянская | Пока муж на работе" использует эффективное удобрение.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Древесная зола — это хорошее фосфорно-калийное удобрение, содержащее также кальций, магний, серу, марганец и другие микроэлементы. Поэтому садовод считает её наилучшим выбором для цветения толстянки.

Для приготовления раствора разведите 1 столовую ложку золы в 1 литре воды комнатной температуры и оставьте раствор на сутки. Затем его перемешайте и используйте для полива толстянки. Подкормку проводите утром или вечером.

Зола также помогает раскислить почву и защищает растения от вредителей. Садовод рекомендует проводить данную подкормку раз в месяц для толстянки.