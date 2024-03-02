Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду

Правила посадки семян арбузов и дыни на рассаду

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вы планируете посадить арбуз и дыню в этом сезоне, посейте семена на рассаду с 20 апреля. Они взойдут примерно через неделю, и через 25-35 дней рассада будет готова к высадке в грунт, что обычно происходит во второй половине мая. Для защиты от возможных заморозков на ночь высаженные растения рекомендуется накрывать пластиковыми бутылками.

Фото: Own work by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для посева используйте ёмкости объемом 400-500 миллилитров, заполненные питательным грунтом. Семена можно посеять сразу без предварительного проращивания. Убедитесь, что посевы находятся в тёплом месте при температуре 25 градусов.

Как только появятся первые всходы, переместите рассаду на светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей, и снизьте температуру воздуха до 18-20 градусов, чтобы избежать вытягивания рассады, передаёт Дзен-канал "Моя успешная дача".