Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду

Если вы планируете посадить арбуз и дыню в этом сезоне, посейте семена на рассаду с 20 апреля. Они взойдут примерно через неделю, и через 25-35 дней рассада будет готова к высадке в грунт, что обычно происходит во второй половине мая. Для защиты от возможных заморозков на ночь высаженные растения рекомендуется накрывать пластиковыми бутылками.
Для посева используйте ёмкости объемом 400-500 миллилитров, заполненные питательным грунтом. Семена можно посеять сразу без предварительного проращивания. Убедитесь, что посевы находятся в тёплом месте при температуре 25 градусов.
Как только появятся первые всходы, переместите рассаду на светлое место, защищённое от прямых солнечных лучей, и снизьте температуру воздуха до 18-20 градусов, чтобы избежать вытягивания рассады, передаёт Дзен-канал "Моя успешная дача".
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