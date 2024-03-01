Эти овощи отлично растут рядом друг с другом: увеличивают урожайность и снижают использование химикатов

Эти овощи можно посадить рядом. Они дадут вместе хороший урожай, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".
Морковь и лук. Помогают друг другу отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.
Помидоры и базилик. Защищают друг друга от вредителей.
Огурцы, дыня, арбузы и кабачки. Все любят тепло и влагу.
Зелёный салат и редис. Не конкурируют за питательные вещества и помогают друг другу расти.
Шпинат и клубника. Дополняют друг друга в саду, обеспечивая питательные вещества и тень.
Также рядом хорошо посадить перцы с баклажанами.
Компаньонская посадка помогает увеличить урожайность и снизить использование химикатов, обеспечивая вашему огороду процветание и обильный урожай.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.