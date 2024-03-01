Эти овощи отлично растут рядом друг с другом: увеличивают урожайность и снижают использование химикатов

Какие овощи посадить рядом друг с другом

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти овощи можно посадить рядом. Они дадут вместе хороший урожай, пишет Дзен-канал "Моя успешная дача".

Фото: Own work by Metzner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Морковь и лук. Помогают друг другу отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.

Помидоры и базилик. Защищают друг друга от вредителей.

Огурцы, дыня, арбузы и кабачки. Все любят тепло и влагу.

Зелёный салат и редис. Не конкурируют за питательные вещества и помогают друг другу расти.

Шпинат и клубника. Дополняют друг друга в саду, обеспечивая питательные вещества и тень.

Также рядом хорошо посадить перцы с баклажанами.

Компаньонская посадка помогает увеличить урожайность и снизить использование химикатов, обеспечивая вашему огороду процветание и обильный урожай.