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Создаёт интересный и эстетически привлекательный вид в саду: многоуровневые клумбы

Плюсы и минусы многоуровневой клумбы

2:41
Садоводство » Советы

Многоуровневая клумба – это садовая конструкция, состоящая из нескольких уровней, разделенных стенками. Она позволяет выращивать различные растения на разных уровнях, что создает интересный и эстетически привлекательный вид в саду. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы многоуровневой клумбы.

Плюсы и минусы многоуровневой клумбы
Фото: panoramio. com by Krystyna W. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Плюсы многоуровневой клумбы:

1. Максимальное использование пространства: благодаря разделению на уровни клумба позволяет выращивать большее количество растений на ограниченной площади. Это особенно актуально для садов с ограниченным пространством.

2. Интересный дизайн: многоуровневая клумба создает визуальный интерес и добавляет глубину в саду. Разные уровни позволяют выделять определенные растения и создавать композиции с различными высотами.

3. Простота ухода: благодаря разделению на уровни, уход за клумбой становится более удобным. Растения на разных уровнях могут иметь разные требования к поливу, освещению и удобрениям, и они могут быть легко обслужены отдельно.

4. Защита от вредителей: размещение растений на разных уровнях может помочь защитить их от насекомых и грызунов. Например, растения на верхнем уровне могут быть недоступны для кроликов или оленей.

Минусы многоуровневой клумбы:

1. Ограниченность выбора растений: некоторые растения могут быть несовместимы с концепцией многоуровневой клумбы из-за их особых потребностей в пространстве или влаге. Необходимо учитывать требования каждого растения при планировании композиции.

2. Большие затраты: создание многоуровневой клумбы требует времени и ресурсов. Покупка материалов для строительства стенок и разделителей может оказаться дорогой, особенно если используются качественные и долговечные материалы.

3. Сложность обслуживания: при уходе за многоуровневой клумбой может возникнуть необходимость перемещения ступенек, чтобы достичь и обслужить растения на нижних уровнях. Это может быть неудобно и требует дополнительного времени и усилий.

4. Риск пересыхания: из-за вертикального размещения растений на разных уровнях, некоторые из них могут подвергаться большему испарению и пересыханию, особенно те, что находятся ближе к поверхности почвы. Это требует более частого полива.

Многоуровневая клумба имеет свои преимущества и недостатки. Он может быть полезным инструментом для максимизации использования пространства и создания эстетически привлекательных дизайнов, но требует внимания к деталям и дополнительных затрат на строительство и уход.

Многоярусная клумба своими руками пошагово
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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