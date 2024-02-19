Комары будут летать мимо вашего участка: эти растения отпугнут назойливых кровососов

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Какие растения успешно отпугивают комаров

1:26
Садоводство » Цветы

Эти растения отпугнут комаров с участка. Подборкой поделился сайт prevention.com.

Какие растения успешно отпугивают комаров
Фото: openverse.org by naturegirl 78 is licensed under CC BY 2.0.

1. Цитронелла. Элементы цветка содержится в свечах и спреях от комаров. Растение в стиле пляжной травы содержит масло, отпугивающее комаров, согласно Национальному информационному центру по пестицидам (NPIC). Растение источает лёгкий аромат.

2. Лемонграсс. Он очень похож на цитронеллу, но это разные растения. Исследования показали, что масло лемонграсса может обеспечить защиту от некоторых видов комаров на срок до 2,5 часов. Если вам нравится внешний вид растения и его сладкий аромат, его, безусловно, стоит попробовать.

3. Кошачья мята. Она пользуется большим успехом у любителей кошек, но также может помочь в отпугивании комаров. Одно исследование также показало, что масло кошачьей мяты более эффективно в качестве пространственного репеллента (то есть оно создаёт зону без кровососов).

4. Шалфей. Это одно из немногих растений, исследования которого показывают, что оно действительно может отпугивать комаров. Всего один горшочек шалфея может обеспечить до 32% защиты от некоторых видов комаров. Это ещё одна съедобная трава, которая поможет вам получить вдвое больше пользы от этого растения.

Лимонная трава или цитронелла: выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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