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Морошка: северная ягода для вашего дачного участка

Рассказываем, как вырастить морошку

3:07
Садоводство » Деревья и кустарники

Морошка — многолетнее растение семейства розоцветных, произрастающее в северных и умеренных широтах. Эта ягода известна своими необычными вкусовыми качествами и высоким содержанием полезных веществ. Выращивание морошки на своём участке — вполне посильная задача, если создать для неё необходимые условия.

Рассказываем, как вырастить морошку
Фото: creativecommons.org by Littleisland lighthouse is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Условия для выращивания морошки

  • Освещение: морошка предпочитает полутень или рассеянный свет, но может расти и на открытых участках с достаточным увлажнением.
  • Почва: идеальная почва для морошки — влажная, торфянистая или песчаная с кислотностью pH 4,5-6.
  • Влажность: растение нуждается в высокой влажности воздуха и почвы, особенно в период плодоношения.
  • Температура: морошка морозостойка и выдерживает температуры до -40°C. Однако для обильного плодоношения ей требуются тёплая весна и прохладное лето.

Размножение морошки

Размножать морошку можно двумя способами. 

  • Семенами: сеют поверхностно в ящики с торфяно-песчаной смесью. Всходы появляются через 1-2 месяца.
  • Черенками: весной отрезают молодые побеги длиной 10-15 см и укореняют в контейнерах с торфяно-песчаной смесью и нижним подогревом.

Выращивание рассады

Сеянцы или укоренённые черенки держат в тёплом светлом помещении до конца мая-начала июня. Высадку на постоянное место производят, когда растения сформируют 3-4 настоящих листа.

Посадка морошки на даче

Высадку производят в заранее подготовленные лунки глубиной 10-15 см. Расстояние между растениями должно быть 25-30 см. Корневую шейку заглубляют на 5-7 см. После посадки участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем.

Уход за морошкой

Уход за морошкой заключается в своевременном поливе, подкормке и обрезке.

  • Полив: поливают регулярно, особенно в жаркую сухую погоду. Взрослое растение потребляет до 7 л воды в сутки.
  • Подкормка: весной подкармливают азотными удобрениями, а осенью — фосфорно-калийными.
  • Обрезка: осенью после сбора урожая удаляют старые, сухие и повреждённые побеги.

Болезни и вредители морошки

Морошка устойчива к большинству заболеваний и вредителей. Но иногда её могут поражать серая гниль, мучнистая роса и паутинный клещ. Для борьбы с ними используют специальные препараты.

Сбор урожая

Ягоды морошки созревают в июле-августе. Они имеют оранжево-красный цвет и сладкий с лёгкой кислинкой вкус. Собирают их вручную, аккуратно отделяя от плодоножки.

Выращивание морошки на дачном участке — увлекательный и полезный процесс. Эта удивительная ягода не только украсит ваш сад, но и принесёт пользу здоровью. Попробуйте вырастить морошку на своём участке и наслаждаться её уникальным вкусом и целебными свойствами.

Морошка на дачном участке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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