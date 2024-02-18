Секреты обильного урожая лука: избегайте этих 4 распространенных ошибок неопытных дачников

Ошибки в уходе за луком, которые могут испортить ваш урожай

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для того чтобы собрать богатый урожай лука, существует несколько важных правил, которых стоит придерживаться.

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Избегая распространенных ошибок, можно обеспечить роскошный и крупный урожай этого овоща.

Скудный полив: Лук требует умеренного полива. Избыток влаги может привести к гниению и болезненным состояниям, в то время как отсутствие влаги не способствует хорошему росту. Соблюдение правил умеренного полива сделает лук крупным и здоровым.

Посадка: Глубокая посадка лука может привести к скудному урожаю. Овощу нужно дополнительное время и усилия, чтобы прорасти через глубокий слой почвы. Рекомендуется посаженный материал не закапывать слишком глубоко для оптимального развития растения.

Навоз: Использование свежего навоза для подкормки почвы, особенно при посаженном луке, может стать источником различных болезней. Рекомендуется предпочесть компост, особенно если подкормка проводится в конце дачного сезона.

Севооборот: Игнорирование принципов севооборота может привести к истощению почвы и развитию патогенной флоры. Регулярная смена мест посадки лука раз в несколько лет поддерживает плодородие почвы и предотвращает различные заболевания.