Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как защитить кузов автомобиля от царапин: 3 способа
Гастроэнтеролог Торгало рассказала, что такое дисбактериоз на самом деле
5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником
Как вернуть свежесть и чистоту шторам на кухне
Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль
В каких случаях рассаду лучше выбросить?
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Секреты обильного урожая лука: избегайте этих 4 распространенных ошибок неопытных дачников

Ошибки в уходе за луком, которые могут испортить ваш урожай

1:16
Садоводство » Овощи

Для того чтобы собрать богатый урожай лука, существует несколько важных правил, которых стоит придерживаться.

Ошибки в уходе за луком, которые могут испортить ваш урожай
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Избегая распространенных ошибок, можно обеспечить роскошный и крупный урожай этого овоща.

Скудный полив: Лук требует умеренного полива. Избыток влаги может привести к гниению и болезненным состояниям, в то время как отсутствие влаги не способствует хорошему росту. Соблюдение правил умеренного полива сделает лук крупным и здоровым.

Посадка: Глубокая посадка лука может привести к скудному урожаю. Овощу нужно дополнительное время и усилия, чтобы прорасти через глубокий слой почвы. Рекомендуется посаженный материал не закапывать слишком глубоко для оптимального развития растения.

Навоз: Использование свежего навоза для подкормки почвы, особенно при посаженном луке, может стать источником различных болезней. Рекомендуется предпочесть компост, особенно если подкормка проводится в конце дачного сезона.

Севооборот: Игнорирование принципов севооборота может привести к истощению почвы и развитию патогенной флоры. Регулярная смена мест посадки лука раз в несколько лет поддерживает плодородие почвы и предотвращает различные заболевания.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Венгерская оппозиция начала в Будапеште масштабную акцию протеста против правительства Орбана
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Сводка с фронта: в Авдеевке "Азов"* в "котле", в Крынках уничтожают ДРГ армии Украины
Последние материалы
Ошибки в уходе за луком, которые могут испортить ваш урожай
Гастроэнтеролог Торгало рассказала, что такое дисбактериоз на самом деле
5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником
Как вернуть свежесть и чистоту шторам на кухне
Какие 3 признака указывают на необходимость продать автомобиль
В каких случаях рассаду лучше выбросить?
Зачем осматривать автомобиль снизу после автосервиса: рекомендация экспертов
Простые способы защиты ягодных кустов на даче
Россиянам назвали ситуации, которые требуют срочного оказания первой помощи
Универсальный и вкусный салат со свеклой: простой рецепт с изысканным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников