Малина как искусство: узнайте 5 легких шагов к сладкому и крупному урожаю в вашем саду

5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для того чтобы получить обильный урожай крупной и сладкой малины, необходимо учесть потребности кустарника в уходе и правильной почве.

Фото: commons.wikimedia. org by Aiwok is licensed under GNU Free Documentation License

В этом контексте существует пять простых правил, которые значительно улучшат качество вашего ягодного урожая.

Полив: Избыток влаги часто приводит к опаданию ягод до их полного созревания и придает малине неприятный кислый вкус. Регулярный полив, проводимый дважды в неделю, поможет избежать этих проблем.

Подкормки: Малине требуются качественные регулярные подкормки. Это может включать в себя как промышленные удобрения, так и народные рецепты. Правильное питание способствует росту и развитию растения.

Выбор окружающих растений: Избегайте посадки малины рядом с облепихой и жасмином, так как это может негативно сказаться на росте ягод. Также не рекомендуется соседство с картошкой.

Чистота: Регулярное удаление ненужной поросли и побегов содействует здоровью малинника. Это мероприятие предотвращает распространение болезней и обеспечивает оптимальные условия для роста.

Солнце: Даже на плодородной почве отсутствие солнечного света негативно сказывается на качестве урожая. Поэтому выбирайте для посадки участки с максимальным доступом к солнечному свету для процветания вашей малины.