Малина как искусство: узнайте 5 легких шагов к сладкому и крупному урожаю в вашем саду

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5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником

1:19
Садоводство » Советы

Для того чтобы получить обильный урожай крупной и сладкой малины, необходимо учесть потребности кустарника в уходе и правильной почве.

5 простых правил для обильного урожая малины: секреты ухода за кустарником
Фото: commons.wikimedia. org by Aiwok is licensed under GNU Free Documentation License

В этом контексте существует пять простых правил, которые значительно улучшат качество вашего ягодного урожая.

Полив: Избыток влаги часто приводит к опаданию ягод до их полного созревания и придает малине неприятный кислый вкус. Регулярный полив, проводимый дважды в неделю, поможет избежать этих проблем.

Подкормки: Малине требуются качественные регулярные подкормки. Это может включать в себя как промышленные удобрения, так и народные рецепты. Правильное питание способствует росту и развитию растения.

Выбор окружающих растений: Избегайте посадки малины рядом с облепихой и жасмином, так как это может негативно сказаться на росте ягод. Также не рекомендуется соседство с картошкой.

Чистота: Регулярное удаление ненужной поросли и побегов содействует здоровью малинника. Это мероприятие предотвращает распространение болезней и обеспечивает оптимальные условия для роста.

 Солнце: Даже на плодородной почве отсутствие солнечного света негативно сказывается на качестве урожая. Поэтому выбирайте для посадки участки с максимальным доступом к солнечному свету для процветания вашей малины.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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