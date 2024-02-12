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Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая

Чем важно подкормить рассаду огурцов в первое время

2:37
Садоводство » Овощи

Если сразу после появления всходов огурцов применить специальный состав, результатом будет здоровая и крепкая рассада без вытягивания стеблей. Об этом рассказал опытный садовод Дзен-канала "Уральская провинция".

Чем важно подкормить рассаду огурцов в первое время
Фото: Own work by Ksd5 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рассада огурцов, которая вытянулась на ранних стадиях развития, не сможет раскрыть свой полный потенциал и дать максимальный урожай. Такие растения в лучшем случае дадут лишь половину ожидаемого урожая.

Поэтому после появления всходов огурцов необходимо уделить этим растениям максимальное внимание. Перед применением подкормки нужно выполнить несколько важных шагов.

Природа предусмотрела, что в первые два дня после появления всходов огурцы должны получать достаточно света, чтобы активизировать биохимические процессы внутри клеток. Если его недостаточно, растения начинают стремительно увеличивать длину своих стеблей, чтобы листья получили больше солнечного света. Вот в такой момент наступает время для применения специального состава. Если света достаточно, начинается развитие мощной корневой системы — это естественный процесс.   Если всходы появляются в тёмном месте, сразу после их появления перенесите их под искусственное освещение. На подоконнике света будет недостаточно.

Когда появляются всходы, корневая система еще не развита, но ей нужен доступ к кислороду. Поэтому необходимо проколоть грунт в нескольких местах вокруг сеянцев деревянной шпажкой до дна стаканчика.

Теперь  перейдём к составу необходимой подкормки для огурцов в первые дни.

Для приготовления подкормки вам понадобятся:

  • 5 граммов янтарной кислоты (предварительно измельчённой в порошок);
  • 5 граммов гумата калия в порошкообразной форме;
  • 1 литр тёплой воды.

Необходимо тщательно растворить указанные количества янтарной кислоты и гумата калия в 1 литре воды. Этот раствор является маточным. Используйте 50 миллилитров маточного раствора на 1 литр воды для полива всходов огурцов каждые 3 дня до того момента, пока не появятся первые настоящие листья.

Не беспокойтесь, если количество маточного раствора покажется вам излишним.

Тем же самым составом и в той же концентрации можно подкармливать всю рассаду. Это особенно эффективно для  рассады томатов и перцев, которая перерастает. Состав помогает сдерживать рост вегетативной массы и стимулирует формирование бутонов. Кроме того, он укрепляет корневую систему, придавая силы растениям для пересадки в теплицы и открытый грунт.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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