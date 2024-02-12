Эффектные однолетники преобразят ваш сад: такие красивые, что просто загляденье

Аргирантемум, броваллия, ионопсодиум — эффектные однолетние растения

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В каждом саду необходимы яркие однолетники, которые помогают обновить пространство и испытать новые ландшафтные идеи. Статья представляет растения, которые разнообразят ассортимент однолетних культур на вашем участке.

Фото: flickr.com by 阿橋 HQ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Аргирантемум. Это растение цветет пышными и яркими "ромашками" с июля до осени. Оно предпочитает рассеянное солнечное освещение и лёгкую почву. Регулярный полив и удобрения минеральными удобрениями помогут обеспечить его обильное цветение. Аргирантемум отлично смотрится в контейнерах и вазонах, особенно рядом с зоной отдыха или у входа в дом, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Броваллия. Этот однолетник с красивыми синими цветками может выращиваться как в открытом грунте, так и в комнатных условиях. Он цветёт обильно с середины лета до заморозков. Броваллия предпочитает светлые участки с рассеянным солнечным светом и хорошо дренированную почву. Она формирует компактные кусты и идеально подходит для горшков, вазонов и цветочных бордюров.

Ионопсодиум. Это выносливое растение с нежными листьями и крошечными цветками. Оно предпочитает полутень и рыхлую дренированную почву. Ионопсодиум прекрасно смотрится в расщелинах между плиткой и среди камней. Оно может использоваться в альпинариях и рокариях, но стоит учитывать, чтобы оно не потерялось на фоне крупных растений.