Собрать урожай еще до основных посадок: какие культуры первыми высаживают в теплице

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Рациональное использование времени: выращивание холодостойких культур перед основным сезоном

1:44
Садоводство » Советы

Опытные дачники научились мудро распределять свои усилия, сея холодостойкие культуры, которые приносят урожай еще до начала основных посадок. Это эффективное решение позволяет использовать свободные участки по максимуму и получать дополнительный урожай, что особенно важно в ограниченном сезоне.

Рациональное использование времени: выращивание холодостойких культур перед основным сезоном
Фото: commons.wikimedia. org by Burkhard Mücke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Перед началом основного сезона особенно актуальны растения с коротким вегетационным периодом, не превышающим двух месяцев. На такие растения можно смело делать ставку.

Укроп

Один из примеров — укроп. Дачники предпочитают скороспелые сорта, такие как "Карусель", "Амазон" или "Гренадер". Сеять укроп следует, когда температура в теплице достигает +15 °C. Это можно делать не только в открытый грунт, но и в специальные ящики, размещаемые внутри парника.

Чтобы ускорить созревание, семена предварительно проращивают в домашних условиях, завернув их во влажную ткань.

Редис

Еще одним вариантом является редис, который отличается неприхотливостью и хорошо переносит умеренные холода. Посадка производится при температуре +20 °C днем и 8-9 градусах ночью.

В основном, дачники предпочитают сажать редис в апреле, когда наступают более теплые дни.

Пекинская капуста

Если цель — получить урожай через короткий срок, то для теплицы подходят скороспелые сорта пекинской капусты, такие как "Весенний нефрит", "Весенняя красавица", "Маноко F1".

При посадке следует учесть расстояние между бороздами и будущими всходами, чтобы обеспечить нормальное развитие растений. Позднее дачники проводят прореживание, обеспечивая каждому растению достаточно места для роста.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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