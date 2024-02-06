Опытные дачники научились мудро распределять свои усилия, сея холодостойкие культуры, которые приносят урожай еще до начала основных посадок. Это эффективное решение позволяет использовать свободные участки по максимуму и получать дополнительный урожай, что особенно важно в ограниченном сезоне.
Перед началом основного сезона особенно актуальны растения с коротким вегетационным периодом, не превышающим двух месяцев. На такие растения можно смело делать ставку.
Один из примеров — укроп. Дачники предпочитают скороспелые сорта, такие как "Карусель", "Амазон" или "Гренадер". Сеять укроп следует, когда температура в теплице достигает +15 °C. Это можно делать не только в открытый грунт, но и в специальные ящики, размещаемые внутри парника.
Чтобы ускорить созревание, семена предварительно проращивают в домашних условиях, завернув их во влажную ткань.
Еще одним вариантом является редис, который отличается неприхотливостью и хорошо переносит умеренные холода. Посадка производится при температуре +20 °C днем и 8-9 градусах ночью.
В основном, дачники предпочитают сажать редис в апреле, когда наступают более теплые дни.
Если цель — получить урожай через короткий срок, то для теплицы подходят скороспелые сорта пекинской капусты, такие как "Весенний нефрит", "Весенняя красавица", "Маноко F1".
При посадке следует учесть расстояние между бороздами и будущими всходами, чтобы обеспечить нормальное развитие растений. Позднее дачники проводят прореживание, обеспечивая каждому растению достаточно места для роста.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.