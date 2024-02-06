Собрать урожай еще до основных посадок: какие культуры первыми высаживают в теплице

Рациональное использование времени: выращивание холодостойких культур перед основным сезоном

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные дачники научились мудро распределять свои усилия, сея холодостойкие культуры, которые приносят урожай еще до начала основных посадок. Это эффективное решение позволяет использовать свободные участки по максимуму и получать дополнительный урожай, что особенно важно в ограниченном сезоне.

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Перед началом основного сезона особенно актуальны растения с коротким вегетационным периодом, не превышающим двух месяцев. На такие растения можно смело делать ставку.

Укроп

Один из примеров — укроп. Дачники предпочитают скороспелые сорта, такие как "Карусель", "Амазон" или "Гренадер". Сеять укроп следует, когда температура в теплице достигает +15 °C. Это можно делать не только в открытый грунт, но и в специальные ящики, размещаемые внутри парника.

Чтобы ускорить созревание, семена предварительно проращивают в домашних условиях, завернув их во влажную ткань.

Редис

Еще одним вариантом является редис, который отличается неприхотливостью и хорошо переносит умеренные холода. Посадка производится при температуре +20 °C днем и 8-9 градусах ночью.

В основном, дачники предпочитают сажать редис в апреле, когда наступают более теплые дни.

Пекинская капуста

Если цель — получить урожай через короткий срок, то для теплицы подходят скороспелые сорта пекинской капусты, такие как "Весенний нефрит", "Весенняя красавица", "Маноко F1".

При посадке следует учесть расстояние между бороздами и будущими всходами, чтобы обеспечить нормальное развитие растений. Позднее дачники проводят прореживание, обеспечивая каждому растению достаточно места для роста.