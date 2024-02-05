В мире соседей люди не всегда могут выбрать, кто будет жить рядом. Однако на дачном участке правила меняются, и правильный выбор растений определяет успех дачного сезона.
Давайте рассмотрим, какие решения огородника могут повлиять на выращивание томатов и какие культуры лучше всего размещать подальше от грядок с помидорами.
Часто возникают проблемы при высадке растений в теплицах, особенно когда соседями становятся неподходящие культуры.
При выращивании томатов в теплице не рекомендуется соседство с:
Огурцы, предпочитающие высокую влажность, несовместимы с томатами, которые, напротив, предпочитают регулярное проветривание. Картошка может заразить томаты фитофторозом, а кукуруза создает нежелательную тень.
Капуста (особенно цветная капуста и кольраби), редис, горчица листовая могут замедлить рост томатов, а баклажаны подвержены тем же болезням, что и помидоры.
Существуют противоречивое мнения относительно укропа и пасленовых: укроп мог бы защитить от фитофтороза, но также существует опасение, что это соседство может принести вред обоим культурам.
Выбор культур в огороде требует внимательности и знаний, чтобы создать благоприятные условия для успешного соседства и процветания растений.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.