Какие культуры помидоры терпеть не могут в качестве соседей, знают опытные огородники

Успешное соседство в огороде: Как выбирать культуры рядом с томатами

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В мире соседей люди не всегда могут выбрать, кто будет жить рядом. Однако на дачном участке правила меняются, и правильный выбор растений определяет успех дачного сезона.

Фото: flickr. com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Давайте рассмотрим, какие решения огородника могут повлиять на выращивание томатов и какие культуры лучше всего размещать подальше от грядок с помидорами.

Часто возникают проблемы при высадке растений в теплицах, особенно когда соседями становятся неподходящие культуры.

Влияние различных культур на томаты: Что следует избегать

При выращивании томатов в теплице не рекомендуется соседство с:

Огурцами;

Капустой;

Фенхелем и укропом;

Баклажанами;

Картошкой и кукурузой (посадка которых в теплицах не слишком распространена).

Огурцы, предпочитающие высокую влажность, несовместимы с томатами, которые, напротив, предпочитают регулярное проветривание. Картошка может заразить томаты фитофторозом, а кукуруза создает нежелательную тень.

Капуста (особенно цветная капуста и кольраби), редис, горчица листовая могут замедлить рост томатов, а баклажаны подвержены тем же болезням, что и помидоры.

Существуют противоречивое мнения относительно укропа и пасленовых: укроп мог бы защитить от фитофтороза, но также существует опасение, что это соседство может принести вред обоим культурам.

Выбор культур в огороде требует внимательности и знаний, чтобы создать благоприятные условия для успешного соседства и процветания растений.