Как лечить капусту, брокколи и редис, чтобы они не стали слабыми и не снизили урожайность

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Крестоцветные растения подтверждены различным болезням

2:18
Садоводство » Овощи

Крестоцветные растения, такие как капуста, брокколи, редис, репа и редька, являются важными овощными культурами, но они также подвержены различным болезням. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространённых болезней, которые могут повлиять на эти культуры и способы их контроля.

Крестоцветные растения подтверждены различным болезням
Фото: proroslo. ru

1.      Капустная белая гниль (Clubroot)

Это одна из наиболее разрушительных болезней крестоцветных культур. Она вызывается грибком Plasmodiophora brassicae, который атакует корни растений, вызывая их деформацию и увеличение размеров. Растения становятся слабыми и их урожайность снижается. Контроль этой болезни включает использование здорового семенного материала, внесение извести в почву и повышение ее кислотности.

2.     Чёрная ножка (Blackleg)

Эта болезнь вызывается грибами рода Leptosphaeria и может повлиять на молодые растения крестоцветных культур. Она приводит к гибели стебля и побегов, что снижает урожайность. Для контроля чёрной ножки рекомендуется использовать здоровое семенное материал, повышать аэрацию почвы и соблюдать ротацию культур.

3.     Фомоз (Fusarium wilt): 

Эта болезнь вызывается грибами рода Fusarium и может поражать корни и стебли крестоцветных растений. Растения становятся слабыми, листья желтеют и отмирают. Чтобы предотвратить фомоз, рекомендуется использовать здоровое семенное материал, улучшать дренаж почвы и соблюдать ротацию культур.

4.     Белая гниль (White mold)

Эта болезнь вызывается грибом Sclerotinia sclerotiorum и может атаковать различные части растений, включая стебли, листья и плоды. Она приводит к появлению белых гнилей и снижению урожайности. Контроль белой гнили включает использование здорового семенного материала, удаление зараженных растений и соблюдение ротации культур.

Это лишь некоторые из множества болезней, которые могут повлиять на крестоцветные культуры. Важно помнить, что профилактика является наилучшим способом контроля болезней. Правильное возделывание, ротация культур, использование здорового семенного материала и поддержание здоровой почвы помогут снизить риск заболеваний и обеспечить хороший урожай крестоцветных культур.

Основные вредители сада и огорода
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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