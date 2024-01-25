Мочевина уничтожит всех вредителей на корню перед будущими посадками овощей

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Концентрированный раствор мочевины в высокой концентрации может эффективно уничтожить возбудителей заболеваний и вредителей, перезимовавших в саду.

Фото: yandex. ru/images/search? by Алексей Грубов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это средство применяется для борьбы с различными вредителями, такими как долгоносики, тли, нематода, парша и пурпурная пятнистость.

Процесс разведения мочевины для обработки сада следующий:

Возьмите 500-700 г сухих гранул мочевины.

Наполните ведро 10 литрами воды и добавьте карбамид.

Тщательно перемешайте раствор до полного растворения кристаллов.

Отфильтруйте готовый раствор мочевины и перелейте его в опрыскиватель.

Тщательно обработайте не только деревья, но и почву в приствольном круге, а также под деревом лежащую листву, так как вредители могут зимовать в листьях и почве.

Часто раствор мочевины сочетают с железным купоросом для усиления эффекта.

Для этого в 10 литрах теплой воды растворяют 500 г железного купороса. Затем добавляют 500 г мочевины в раствор и тщательно перемешивают смесь до полного растворения кристаллов.