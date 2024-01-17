Надо поливать чеснок этим раствором, чтобы и перо не желтело, и головки были крупными

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание крупных и качественных головок чеснока представляет собой непростую задачу для огородников. Одним из ключевых сигналов нехватки питательных веществ является изменение окраски перьев чеснока: когда они становятся желтыми, это означает, что наступил момент ускоренного внесения удобрений.

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В большинстве случаев огородники предпочитают использовать удобрения, содержащие азот, чтобы обеспечить чеснок необходимыми питательными веществами.

Если вы заметили, что перья чеснока приобрели желтоватый оттенок, рекомендуется приобрести обычный нашатырь в аптеке. Этот способ является полностью безопасным как для человека, так и для растения.

Важно отметить, что при таком внесении удобрений питательные вещества усваиваются очень быстро. Этот метод можно также использовать в качестве меры профилактики.

Для этого возьмите десятилитровое ведро воды и добавьте не более 20 мл нашатыря для профилактических целей, обогащая почву азотом.

Жидкость следует использовать для полива в вечернее или утреннее время. Для удержания питательных веществ ее можно прикрыть небольшим слоем земли сверху.

Если же вам необходимо провести лечение чеснока, рекомендуется увеличить концентрацию нашатыря в два раза.