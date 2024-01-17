Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой

Перед посадкой семян важно провести одну процедуру, которая простимулирует прорастание и даст энергию будущим росткам. Речь идёт о замачивании в перекиси водорода.
Данный процесс ускорит прорастание, растения будут устойчивы к болезным. Кроме того, они быстрее восстанавливаются после повреждений и легче переносят капризы погоды. Этот метод также способствует нейтрализации части эфирных масел, замедляющих прорастание.
Семена, которые уже прошли предварительную обработку (дражировка, инкрустация, лазерная обработка, плазменная обработка, спринтеры), не требуют дополнительного замачивания в перекиси.
Чайную ложку перекиси водорода разведите в 200 мл воды, предпочтительно талой или дождевой. Время замачивания следует тому, которое рекомендовано для соответствующего вида культуры в обычной воде, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".
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