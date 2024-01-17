Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой

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Эта процедура улучшит прорастание семян

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Садоводство » Советы

Перед посадкой семян важно провести одну процедуру, которая простимулирует прорастание и даст энергию будущим росткам. Речь идёт о замачивании в перекиси водорода.

Эта процедура улучшит прорастание семян
Фото: Own work by Amada44

Данный процесс ускорит прорастание, растения будут устойчивы к болезным. Кроме того, они быстрее восстанавливаются после повреждений и легче переносят капризы погоды. Этот метод также способствует нейтрализации части эфирных масел, замедляющих прорастание.

Семена, которые уже прошли предварительную обработку (дражировка, инкрустация, лазерная обработка, плазменная обработка, спринтеры), не требуют дополнительного замачивания в перекиси.

Чайную ложку перекиси водорода разведите в 200 мл воды, предпочтительно талой или дождевой. Время замачивания следует тому, которое рекомендовано для соответствующего вида культуры в обычной воде, пишет Telegram-канал "Дачный угодник".

Замачивание семян в перекиси
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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