Как вынудить грушу плодоносить

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Деревья груш требуют времени для того, чтобы дать первый урожай, обычно это происходит через 5-6 лет после посадки.

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Однако существует несколько эффективных методов, которые позволяют получить богатый урожай вкусных плодов быстрее, не нанося вреда дереву.

Удобрения: Чтобы стимулировать быстрое формирование богатого урожая груш, удобрения следует добавлять непосредственно в яму при посадке. В яму можно внести два ведра перегноя, ложку суперфосфата, пол-ложки сернокислого калия и 3 ложки аммиачной селитры. Важно не переполнять яму удобрениями, но обеспечить достаточное количество. Удобрения затем закрывают слоем земли в 15-20 сантиметров, чтобы защитить корни от избыточной концентрации.

Обрезка саженцев: В первый год после посадки груши следует обрезать на треть. На следующий год обрезка не требуется, поскольку дереву нужно время для формирования кроны и ветвей. Этот метод обеспечивает здоровую структуру кроны и ветвей.

Чередование подкормок: Груши откликаются положительно на разнообразные подкормки. Аммиачная селитра и мочевина благотворно воздействуют на рост груши. Важно чередовать удобрения, следуя инструкциям и подавая их в правильное время. Некоторые удобрения стимулируют рост листвы и побегов, в то время как другие способствуют плодоношению.

Правильные саженцы: Вместо покупки двухлетних саженцев многие опытные дачники предпочитают посаженцы-однолетки. Несмотря на их вид, корни молодых деревьев меньше страдают от пересадки и, с правильным уходом, они способны быстрее давать урожай.

Большие посадочные ямы: Для посадки груш рекомендуется использовать ямы глубиной 50 см и диаметром 80 см. Создание комфортных условий для корневой системы с дополнительным пространством в посадочной яме способствует быстрому набору сил деревом и, как результат, раннему урожаю.