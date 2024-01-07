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Как вынудить грушу плодоносить

2:09
Садоводство » Плодовые

Деревья груш требуют времени для того, чтобы дать первый урожай, обычно это происходит через 5-6 лет после посадки.

Как вынудить грушу плодоносить
Фото: Own work by AnRo0002 is licensed under public domain

Однако существует несколько эффективных методов, которые позволяют получить богатый урожай вкусных плодов быстрее, не нанося вреда дереву.

Удобрения: Чтобы стимулировать быстрое формирование богатого урожая груш, удобрения следует добавлять непосредственно в яму при посадке. В яму можно внести два ведра перегноя, ложку суперфосфата, пол-ложки сернокислого калия и 3 ложки аммиачной селитры. Важно не переполнять яму удобрениями, но обеспечить достаточное количество. Удобрения затем закрывают слоем земли в 15-20 сантиметров, чтобы защитить корни от избыточной концентрации.

Обрезка саженцев: В первый год после посадки груши следует обрезать на треть. На следующий год обрезка не требуется, поскольку дереву нужно время для формирования кроны и ветвей. Этот метод обеспечивает здоровую структуру кроны и ветвей.

Чередование подкормок: Груши откликаются положительно на разнообразные подкормки. Аммиачная селитра и мочевина благотворно воздействуют на рост груши. Важно чередовать удобрения, следуя инструкциям и подавая их в правильное время. Некоторые удобрения стимулируют рост листвы и побегов, в то время как другие способствуют плодоношению.

Правильные саженцы: Вместо покупки двухлетних саженцев многие опытные дачники предпочитают посаженцы-однолетки. Несмотря на их вид, корни молодых деревьев меньше страдают от пересадки и, с правильным уходом, они способны быстрее давать урожай.

Большие посадочные ямы: Для посадки груш рекомендуется использовать ямы глубиной 50 см и диаметром 80 см. Создание комфортных условий для корневой системы с дополнительным пространством в посадочной яме способствует быстрому набору сил деревом и, как результат, раннему урожаю.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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