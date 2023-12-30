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Эти продукты из кухни полезны для растений в саду

2:06
Садоводство » Советы

Разнообразить питание растений без постоянных покупок удобрений в мешках — вполне реальная задача. Некоторые повседневные продукты прекрасно подходят для растений. Ими стоит начать запасать уже сейчас.

Эти продукты из кухни полезны для растений в саду
Фото: "Garden" by John The Geologist is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Банановая кожура

Это богатый источник калия и фосфора. Высушенный продукт может быть использован в измельчённом виде или добавлен в компост. Банановый настой также эффективен против тли (2-3 шкурки на 1 л воды, выдержать 3 дня, разбавить в 5 л воды).

Яичная скорлупа

Обогащает почву кальцием. После высушивания и обеззараживания в духовке её можно использовать как муку в почве или в составе удобрений.

Луковая шелуха

Содержит витамины группы B, C, PP, бор, марганец и другие. Для подкормки готовят настой (1 к 2, настаивают 1,5-2 дня, перед использованием разводят водой в соотношении 250 мл на 10 л). Также луковая шелуха эффективна в борьбе с вредителями.

Чайная заварка

Содержит богатый комплекс полезных веществ, включая калий, цинк, марганец и т. д. Измельчённые и высушенные чайные листья можно добавлять в почву, компосты и мульчу.

Картофельная кожура

Содержит крахмал, аскорбиновую кислоту, глюкозу и минеральные соли. После сушки или замораживания её можно использовать в грунте для приготовления отваров и питательных смесей, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Хлеб

Остатки продукта содержат дрожжи, которые активизируют микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных элементов растениями. Сухарики можно измельчить и добавить в почву или использовать для приготовления настоя (замачивание в воде, выдержка 14 дней, разведение 1 к 2).

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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