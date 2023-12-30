Разнообразить питание растений без постоянных покупок удобрений в мешках — вполне реальная задача. Некоторые повседневные продукты прекрасно подходят для растений. Ими стоит начать запасать уже сейчас.
Банановая кожура
Это богатый источник калия и фосфора. Высушенный продукт может быть использован в измельчённом виде или добавлен в компост. Банановый настой также эффективен против тли (2-3 шкурки на 1 л воды, выдержать 3 дня, разбавить в 5 л воды).
Яичная скорлупа
Обогащает почву кальцием. После высушивания и обеззараживания в духовке её можно использовать как муку в почве или в составе удобрений.
Луковая шелуха
Содержит витамины группы B, C, PP, бор, марганец и другие. Для подкормки готовят настой (1 к 2, настаивают 1,5-2 дня, перед использованием разводят водой в соотношении 250 мл на 10 л). Также луковая шелуха эффективна в борьбе с вредителями.
Чайная заварка
Содержит богатый комплекс полезных веществ, включая калий, цинк, марганец и т. д. Измельчённые и высушенные чайные листья можно добавлять в почву, компосты и мульчу.
Картофельная кожура
Содержит крахмал, аскорбиновую кислоту, глюкозу и минеральные соли. После сушки или замораживания её можно использовать в грунте для приготовления отваров и питательных смесей, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".
Хлеб
Остатки продукта содержат дрожжи, которые активизируют микрофлору почвы и улучшают усвоение питательных элементов растениями. Сухарики можно измельчить и добавить в почву или использовать для приготовления настоя (замачивание в воде, выдержка 14 дней, разведение 1 к 2).
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