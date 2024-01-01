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Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику

1:00
Садоводство » Советы

Для получения богатого урожая клубники важно её подкармливать. Telegram-канал "Дачный помощник — дача | огород" поделился рецептом, который повысит урожайность культуры.

Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Фото: "Клубника" by СветланаS is licensed under CC BY-SA 2.0.

Нужно наполнить ведро на 1/3 горячей водой. Добавить в неё половину чайной ложки борной кислоты и 1/7 (2 г) ч. л ложки марганцовки. Хорошенько размешать раствор, пока все ингредиенты не растворятся. Далее наполнить это ведро обычной водой, добавить 13-15 капель йода. После этого взять 2-3 ст. л нашатырного спирта. Добавить его в воду и перемешать раствор.

Поливать этой жидкостью каждый куст клубники. Нужно взять 300-400 мл раствора на одно растение.

Данная подкормка оживит даже чахлые кусты. Клубника порадует большими и сладкими плодами. 

Как сажать клубнику весной
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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