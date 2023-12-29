Как избавиться от лопуха на участке

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие садоводы сталкиваются с большим количеством лопуха на участке. Эксперты рассказали, как бороться с сорняком.

Фото: "Репейник (лопух)" by Флорист is licensed under CC BY 4.0.

Лучше начинать борьбу с растением, пока оно молодое. У таких лопухов ещё не сильно развита корневая система.

Самым традиционным способом борьбы выступает вскопка земли. Если лопух взрослый, можно попробовать следующее: срежьте стебель как можно ближе к поверхности почвы, затем острым предметом создайте отверстие внутри стебля. Туда добавьте поваренную соль и немного уксуса. Эти вещества со временем приводят к разрушению корня изнутри, предотвращая дальнейший рост растения. Не следует использовать соль в местах, где рядом выращиваются овощи, поскольку она может повредить культурные растения.

Если на участке образовались заросли лопуха, то можно попробовать следующее. Сначала скошенный репейник укройте землю плотным слоем мульчи, предпочтительно чёрной пленкой или спанбондом. Без солнечного света растения не смогут расти и погибнут.

Среди химических средств для борьбы с лопухом можно использовать гербицид Лазурит, рекомендованный для уничтожения сорняков, включая лопух, на посадках картошки, не повреждая эту культуру. Также эффективными являются гербициды Бриг, Бис-300 и Отличник, обладающие искореняющим действием.