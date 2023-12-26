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Эти многолетние растения зацветут в первый же год

1:10
Садоводство » Цветы

Некоторые многолетние растения цветут уже в первый год посадки. Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород" поделился подборкой.

Эти многолетние растения зацветут в первый же год
Фото: Own work by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Скабиоза

Начинает цвести в июне и радует до глубокой осени. Предпочитает свет, устойчива к кратковременной засухе, но не переносит избыточное увлажнение. Не требует плодородной почвы и нуждается в укрытии зимой.

Гелиопсис

Неприхотлив, легко ухаживать. Предпочитает плодородную почву и отлично переносит зимний период. Цветёт весь летний сезон.

Кентрантус красный

Чтобы насладиться красивыми соцветиями, высевайте семена на рассаду зимой. После окончания угрозы заморозков пересаживайте на солнечные клумбы. Этот многолетник неприхотлив к почвам и цветет с начала лета до осени.

Лобелия

Цветёт на протяжении всего лета. Может порадовать цветением в первый год, если вырастить рассадой. Высевайте семена в широкую ёмкость поверх грунта, а рассаду пересаживайте на постоянное место после окончания угрозы заморозков.

Скабиоза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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