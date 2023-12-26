Некоторые многолетние растения цветут уже в первый год посадки. Telegram-канал "Дачный советник — дача | огород" поделился подборкой.
Скабиоза
Начинает цвести в июне и радует до глубокой осени. Предпочитает свет, устойчива к кратковременной засухе, но не переносит избыточное увлажнение. Не требует плодородной почвы и нуждается в укрытии зимой.
Гелиопсис
Неприхотлив, легко ухаживать. Предпочитает плодородную почву и отлично переносит зимний период. Цветёт весь летний сезон.
Кентрантус красный
Чтобы насладиться красивыми соцветиями, высевайте семена на рассаду зимой. После окончания угрозы заморозков пересаживайте на солнечные клумбы. Этот многолетник неприхотлив к почвам и цветет с начала лета до осени.
Лобелия
Цветёт на протяжении всего лета. Может порадовать цветением в первый год, если вырастить рассадой. Высевайте семена в широкую ёмкость поверх грунта, а рассаду пересаживайте на постоянное место после окончания угрозы заморозков.
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