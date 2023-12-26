Ключевым этапом в развитии баклажанов является момент появления бутонов, на который приходится оказывать особое внимание. В этот период растения особенно нуждаются в фосфоре и калии.
Применение подкормки можно осуществить по простой схеме. Сначала растворите одну столовую ложку сульфата калия в 10 литрах воды и использовать полученное решение для полива сеянцев.
По информации, предоставленной порталом ogorod.ru, для более слабых растений, которые неэффективно наращивают зеленую массу, рекомендуется добавить полторы ложки аммиачной селитры в указанный раствор.
Далее следует аккуратно прорыхлить почву, внести гранулы суперфосфата и закопать их в грунт. Каждому кусту потребуется примерно половина чайной ложки удобрения, обеспечивая оптимальные условия для развития баклажанов в период формирования бутонов.
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