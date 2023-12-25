Перец откажется расти, если посадить его в неправильном месте

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В своем Telegram-канале "Мой урожай. Сад. Огород. Цветы" агрономы Алексей Володихин и Светлана Михайлова поделились советами по правильному выбору места для посадки перца с целью получения обильного урожая.

Фото: Own work by Stefano Fabrizio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Светлана Михайлова отметила, что для успешного развития рассады необходимо выбирать места, обеспечивающие достаточное количество света, так как перец является культурой, любящей яркое освещение. Она подчеркнула, что в тени растение не только плохо цветет, но и формирует тонкие стебли.

Светлана Михайлова дополнила, что для создания комфортных условий для перца можно использовать светлую мульчу, например, лежалые опилки. Она пояснила, что такие материалы отражают солнечные лучи, предотвращая перегрев почвы, и одновременно обеспечивают дополнительное освещение. Отраженный свет попадает на обратную сторону листьев, что способствует более эффективному росту и развитию растения.