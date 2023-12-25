Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством

Простая и эффективная подкормка поможет вам получить богатый урожай капусты. Для этого потребуется всего одно аптечное средство — борная кислота.

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Для приготовления раствора необходимо развести одну чайную ложку борной кислоты в 250 мл кипящей воды. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, затем разбавьте этот раствор 10 литрами воды.

После подготовки раствора можно начинать опрыскивание капусты. Это удобрение можно использовать до середины лета, сообщают "ТУТ Новости". Такой простой и доступный метод подкормки обеспечит вашу капусту необходимыми питательными веществами для успешного роста и развития.