Чудо-настойка из луковой шелухи спасёт растения

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения — это не только декоративный элемент в интерьере, но и источник положительных эмоций. Но иногда они начинают показывать признаки увядания: листья становятся жёлтыми, растения выглядят вялыми и больными. Как вернуть им живучесть и привлекательность? Существует один замечательный настой, который с лёгкостью справляется с этой задачей. Авторитетный специалист в области садоводства и ландшафтного дизайна, эксперт сетевого издания "БелНовости" Екатерина Смирнова поделилась чудесным рецептом спасения комнатных растений. Эта настойка вернёт красоту и здоровье комнатным растениям.

Фото: Википедия ru.wikipedia.org by Attilio Mileto is licensed under CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

Луковая шелуха — источник полезных флавоноидов, которые укрепляют иммунитет растений, стимулируют их рост и цветение, а также защищают от вредителей и болезней.

Вода — растворитель, в котором будут содержаться полезные вещества из луковой шелухи и передаваться растениям.

Кастрюля — посуда, в которой будет приготовлен настой.

Приготовление

1. Возьмите стакан луковой шелухи и переложите её в кастрюлю.

2. Залейте ингредиент литром воды и поставьте кастрюлю на сильный огонь.

3. Доведите её до кипения, а затем уменьшите огонь и варите настой на медленном огне в течение 15 минут.

4. Снимите кастрюлю с огня и оставьте раствор настаиваться под крышкой на протяжении 12 часов.

5. После 12 часов процедите жидкость через марлю или бумажный фильтр.

Как использовать настой

Разведите настой из луковой шелухи в пропорции 1:10, то есть на 1 литр воды добавьте 100 мл настоя. Поливайте растения раз в две недели им вместо обычного полива. При этом обработайте не только почву в горшке, но и листья и стебли растений. Наблюдайте, как ваши растения становятся снова красивыми и начинают радовать щедрым цветением.

Почему настой помогает

Луковая шелуха содержит флавоноиды, которые улучшают обмен веществ в растениях, повышают их сопротивляемость к стрессу, стимулируют рост и цветение, а также защищают от вредителей и болезней. Настой из луковой шелухи обогащает растения полезными веществами, которые благотворно влияют на их здоровье и красоту.