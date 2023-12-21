Комнатные растения — это не только декоративный элемент в интерьере, но и источник положительных эмоций. Но иногда они начинают показывать признаки увядания: листья становятся жёлтыми, растения выглядят вялыми и больными. Как вернуть им живучесть и привлекательность? Существует один замечательный настой, который с лёгкостью справляется с этой задачей. Авторитетный специалист в области садоводства и ландшафтного дизайна, эксперт сетевого издания "БелНовости" Екатерина Смирнова поделилась чудесным рецептом спасения комнатных растений. Эта настойка вернёт красоту и здоровье комнатным растениям.
Ингредиенты
Приготовление
1. Возьмите стакан луковой шелухи и переложите её в кастрюлю.
2. Залейте ингредиент литром воды и поставьте кастрюлю на сильный огонь.
3. Доведите её до кипения, а затем уменьшите огонь и варите настой на медленном огне в течение 15 минут.
4. Снимите кастрюлю с огня и оставьте раствор настаиваться под крышкой на протяжении 12 часов.
5. После 12 часов процедите жидкость через марлю или бумажный фильтр.
Как использовать настой
Разведите настой из луковой шелухи в пропорции 1:10, то есть на 1 литр воды добавьте 100 мл настоя. Поливайте растения раз в две недели им вместо обычного полива. При этом обработайте не только почву в горшке, но и листья и стебли растений. Наблюдайте, как ваши растения становятся снова красивыми и начинают радовать щедрым цветением.
Почему настой помогает
Луковая шелуха содержит флавоноиды, которые улучшают обмен веществ в растениях, повышают их сопротивляемость к стрессу, стимулируют рост и цветение, а также защищают от вредителей и болезней. Настой из луковой шелухи обогащает растения полезными веществами, которые благотворно влияют на их здоровье и красоту.
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