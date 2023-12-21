Одна чайная ложка этого средства: цветы пойдут в буйный рост и зацветут

0:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Для эффективного роста комнатных растений необходимо обеспечить им качественную подкормку, особенно после зимней спячки.

Фото: Own work by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одним из эффективных удобрений является сульфат калия, которое может быть использовано как на даче, так и в домашних условиях.

Приготовление такого удобрения просто: достаточно развести одну чайную ложку сульфата калия в литре воды. Полученную жидкость следует использовать для полива цветов один раз в месяц.

Это обеспечит растения питательными веществами, способствуя их активному росту и развитию.