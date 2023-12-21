Одна чайная ложка этого средства: цветы пойдут в буйный рост и зацветут

Для эффективного роста комнатных растений необходимо обеспечить им качественную подкормку, особенно после зимней спячки.
Одним из эффективных удобрений является сульфат калия, которое может быть использовано как на даче, так и в домашних условиях.
Приготовление такого удобрения просто: достаточно развести одну чайную ложку сульфата калия в литре воды. Полученную жидкость следует использовать для полива цветов один раз в месяц.
Это обеспечит растения питательными веществами, способствуя их активному росту и развитию.
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