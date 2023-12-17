Даже зимой будет ягода: этот способ выращивания клубники позволит растить её по многу в горшках

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это, пожалуй, самая известная и вкусная ягода, которую можно вырастить на своём участке. В последние годы всё больше популярности набирает способ выращивать клубнику в горшках. Такая технология является достаточно новой, но уже обретает популярность в нашей стране. Поэтому Дзен-канал "Сад огород лайф" дал полезные советы по выращиванию этой ягоды данным способом.

Фото: commons.wikimedia. org by Rodrigo.Argenton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Такой способ выращивания позволяет не только украсить любой участок, но и сделать его совершенно уникальным. Здесь фантазии нет предела — можно создать клубничную клумбу с уникальной композицией. Ещё одним плюсом является удобство сбора ягод. Теперь плоды не гниют на земле и их намного реже атакуют вредители. Мобильность конструкции позволяет переставлять горшки из одного места в другое, таким образом, можно защитить клубнику от непогоды, такой как заморозки или град. Также можно поворачивать горшки вслед за солнцем, чтобы ягода получала максимум света и тепла, и, следовательно, быстрее созревала и становилась максимально сладкой.

Для посадки клубники можно использовать любые горшки, главное, — чтобы в них были отверстия для слива излишней влаги. Идеальный состав почвы для клубники должен состоять из смеси дерновой земли, перегноя, торфа и компоста. Немного просеянного песка и азофоски также не помешает — по 1 чайной ложке на каждые 5 литров грунта.

Теперь самый важный вопрос: как сохранить такую клубнику зимой? Здесь есть несколько вариантов. Если вы выращиваете ремонтантные сорта, то можно получать урожай круглый год, если перенести клубнику в отапливаемое помещение. Однако у каждого не будет целой комнаты под клубнику. Чтобы растения вошли в зимнюю спячку, необходимо поместить горшки с клубникой в условия, где температура варьируется от -3 до +3 градусов. Это может быть предбанник, сени или даже погреб.