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Удача и деньги магнитом притянутся в дом с этими растениями

1:23
Садоводство » Комнатные цветы

Верования различных народов утверждают, что комнатные растения не только служат украшением дома, но также могут привлечь благополучие или, наоборот, негативные события в жизнь своих владельцев.

Удача и деньги магнитом притянутся в дом с этими растениями
Фото: commons.wikimedia. org by Gadfium is licensed under public domain

В интернете выделены три растения, которые, согласно предсказаниям, принесут счастье и удачу в дом в 2024 году.

Калатея, представляющая собой род цветковых растений, отличается отличной адаптацией к слабому и частичному освещению. Это растение считается приносящим радость, благополучие и удачу в дом, а разноцветные листья калатеи гармонично впишутся в любой интерьер.

Антуриум, не требующий особого ухода, идеально подходит для начинающих или тех, кто предпочитает более легкий уход за растениями. Народ называет этот цветок "мужским счастьем". По мифам и поверьям, он укрепляет силу духа, приносит удачу, а девушкам обещает счастье в любви и предвестие близкого брака.

Комнатный бамбук ассоциируется с финансовым благополучием. Почти в каждом доме в Китае стебли бамбука ставят в вазу с водой, ожидая привлечения процветания и успеха. Наилучший результат достигается, если разместить его в юго-восточном направлении.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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