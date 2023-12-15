Верования различных народов утверждают, что комнатные растения не только служат украшением дома, но также могут привлечь благополучие или, наоборот, негативные события в жизнь своих владельцев.
В интернете выделены три растения, которые, согласно предсказаниям, принесут счастье и удачу в дом в 2024 году.
Калатея, представляющая собой род цветковых растений, отличается отличной адаптацией к слабому и частичному освещению. Это растение считается приносящим радость, благополучие и удачу в дом, а разноцветные листья калатеи гармонично впишутся в любой интерьер.
Антуриум, не требующий особого ухода, идеально подходит для начинающих или тех, кто предпочитает более легкий уход за растениями. Народ называет этот цветок "мужским счастьем". По мифам и поверьям, он укрепляет силу духа, приносит удачу, а девушкам обещает счастье в любви и предвестие близкого брака.
Комнатный бамбук ассоциируется с финансовым благополучием. Почти в каждом доме в Китае стебли бамбука ставят в вазу с водой, ожидая привлечения процветания и успеха. Наилучший результат достигается, если разместить его в юго-восточном направлении.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".