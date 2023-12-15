Удача и деньги магнитом притянутся в дом с этими растениями

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Верования различных народов утверждают, что комнатные растения не только служат украшением дома, но также могут привлечь благополучие или, наоборот, негативные события в жизнь своих владельцев.

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В интернете выделены три растения, которые, согласно предсказаниям, принесут счастье и удачу в дом в 2024 году.

Калатея, представляющая собой род цветковых растений, отличается отличной адаптацией к слабому и частичному освещению. Это растение считается приносящим радость, благополучие и удачу в дом, а разноцветные листья калатеи гармонично впишутся в любой интерьер.

Антуриум, не требующий особого ухода, идеально подходит для начинающих или тех, кто предпочитает более легкий уход за растениями. Народ называет этот цветок "мужским счастьем". По мифам и поверьям, он укрепляет силу духа, приносит удачу, а девушкам обещает счастье в любви и предвестие близкого брака.

Комнатный бамбук ассоциируется с финансовым благополучием. Почти в каждом доме в Китае стебли бамбука ставят в вазу с водой, ожидая привлечения процветания и успеха. Наилучший результат достигается, если разместить его в юго-восточном направлении.