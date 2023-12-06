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Комнатные растения помогут избавиться от плесени

1:21
Садоводство » Комнатные цветы

Повышенная влажность и колебания температуры стали благоприятной средой для развития грибков.

Комнатные растения помогут избавиться от плесени
Фото: commons.wikimedia. org by Yercaud-elango is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Для решения этой проблемы можно обратиться к помощи комнатных растений, способных поглощать избыточную влагу из воздуха и предотвращать появление плесени.

  • Хлорофитум: Это растение не только очищает воздух от формальдегида и бензола, но и эффективно поглощает влагу, предотвращая образование плесени.
  • Спатифиллум («Лилия мира»): С благодаря своим широким листьям растение впитывает влагу, циркулирующую в воздухе, предотвращая развитие плесени и грибка в помещении.
  • Бостонский папоротник: Любитель влажной почвы, этот вид папоротника подходит для ванной комнаты. Он предпочитает слабое освещение.
  • Тростниковые пальмы: Эти растения способны поглощать влагу через листья и могут прекрасно существовать при недостаточном освещении.
  • Тилландсия: Разместите ее в помещении с фильтрованным солнечным светом. Она поглощает влагу из воздуха, помогая снизить уровень влажности и предотвращая появление плесени.

Выбирая подходящие растения для вашего дома, вы можете не только улучшить качество воздуха, но и предотвратить проблемы с плесенью.

Самые ПОЛЕЗНЫЕ комнатные растения для вашего дома!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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