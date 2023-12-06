Комнатные растения помогут избавиться от плесени

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Повышенная влажность и колебания температуры стали благоприятной средой для развития грибков.

Фото: commons.wikimedia. org by Yercaud-elango is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Для решения этой проблемы можно обратиться к помощи комнатных растений, способных поглощать избыточную влагу из воздуха и предотвращать появление плесени.

Хлорофитум: Это растение не только очищает воздух от формальдегида и бензола, но и эффективно поглощает влагу, предотвращая образование плесени.

Это растение не только очищает воздух от формальдегида и бензола, но и эффективно поглощает влагу, предотвращая образование плесени. Спатифиллум («Лилия мира»): С благодаря своим широким листьям растение впитывает влагу, циркулирующую в воздухе, предотвращая развитие плесени и грибка в помещении.

С благодаря своим широким листьям растение впитывает влагу, циркулирующую в воздухе, предотвращая развитие плесени и грибка в помещении. Бостонский папоротник: Любитель влажной почвы, этот вид папоротника подходит для ванной комнаты. Он предпочитает слабое освещение.

Любитель влажной почвы, этот вид папоротника подходит для ванной комнаты. Он предпочитает слабое освещение. Тростниковые пальмы: Эти растения способны поглощать влагу через листья и могут прекрасно существовать при недостаточном освещении.

Эти растения способны поглощать влагу через листья и могут прекрасно существовать при недостаточном освещении. Тилландсия: Разместите ее в помещении с фильтрованным солнечным светом. Она поглощает влагу из воздуха, помогая снизить уровень влажности и предотвращая появление плесени.

Выбирая подходящие растения для вашего дома, вы можете не только улучшить качество воздуха, но и предотвратить проблемы с плесенью.