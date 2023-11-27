Как черенковать розы под зиму

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Почти все побеги, которые остаются после обрезки роз во второй половине осени, могут быть использованы для черенкования, осуществляемого под зиму. В отличие от летнего черенкования, не все черенки приживаются, но этот способ, называемый "для ленивых", схож с размножением смородины.

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Чтобы провести зимнее черенкование, черенки роз выбирают с длиной около 20 сантиметров (содержащих 4-5 почек) и удаляют листья. Нижний срез делается прямо под почкой, а верхний — косо на 8-10 миллиметров над почкой. Черенки помещают в раствор корневина на 1-2 часа, предварительно запечатывая верхний срез расплавленным воском от горящей свечи.

Для укрытия черенков используют одноразовые фруктовые ящики, которые покрывают несколькими слоями лутрасила №60. Черенки засаживают во влажную и рыхлую почву, можно добавить песка или компоста, устанавливая их под углом 45 градусов и оставляя над поверхностью почвы две почки. Затем они поливаются остатками раствора корневина и укрываются простым парником.

Место для посадки следует выбирать заранее, учитывая, чтобы оно было притененным летом и продолжайте проводить закалку весной под слоем лутрасила. Важно помнить, что розы чаще страдают от перегрева, чем от заморозков.