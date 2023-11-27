Как черенковать розы под зиму

Почти все побеги, которые остаются после обрезки роз во второй половине осени, могут быть использованы для черенкования, осуществляемого под зиму. В отличие от летнего черенкования, не все черенки приживаются, но этот способ, называемый "для ленивых", схож с размножением смородины.
Чтобы провести зимнее черенкование, черенки роз выбирают с длиной около 20 сантиметров (содержащих 4-5 почек) и удаляют листья. Нижний срез делается прямо под почкой, а верхний — косо на 8-10 миллиметров над почкой. Черенки помещают в раствор корневина на 1-2 часа, предварительно запечатывая верхний срез расплавленным воском от горящей свечи.
Для укрытия черенков используют одноразовые фруктовые ящики, которые покрывают несколькими слоями лутрасила №60. Черенки засаживают во влажную и рыхлую почву, можно добавить песка или компоста, устанавливая их под углом 45 градусов и оставляя над поверхностью почвы две почки. Затем они поливаются остатками раствора корневина и укрываются простым парником.
Место для посадки следует выбирать заранее, учитывая, чтобы оно было притененным летом и продолжайте проводить закалку весной под слоем лутрасила. Важно помнить, что розы чаще страдают от перегрева, чем от заморозков.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.