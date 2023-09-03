Лучшие крупноплодные сорта кизила

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор наилучшего сорта кизила с крупной ягодой зависит от ваших предпочтений и условий выращивания. Вот несколько популярных сортов кизила с крупной ягодой, которые стоит рассмотреть:

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1. Сорт "Крупноплодный"

Как следует из названия, этот сорт характеризуется крупными ягодами. Они имеют сочный и сладкий вкус, а также приятный аромат. Сорт "Крупноплодный" обладает хорошей устойчивостью к болезням и морозоустойчивостью, что делает его привлекательным выбором для различных регионов.

2. Сорт "Большегрушевидный"

Этот сорт отличается особенно крупными и мясистыми ягодами, которые имеют форму, напоминающую грушу. Ягоды сорта "Большегрушевидный" обладают сладким и насыщенным вкусом, что делает его одним из любимых сортов для потребления в свежем виде.

3. Сорт "Сластена"

"Сластена" — это сорт кизила с крупными ягодами ярко-красного цвета. Ягоды этого сорта очень сочные, сладкие и ароматные. Кусты "Сластены" хорошо приживаются и обладают высокой урожайностью.

4. Сорт "Гибридный Китайский"

Сорт "Гибридный Китайский" отличается крупными и ароматными ягодами с насыщенным вкусом. Он также характеризуется высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к болезням, что делает его подходящим для выращивания в различных условиях.

5. Сорт "Славянский"

"Славянский" — это сорт кизила с крупными и сладкими ягодами. Они имеют насыщенный оранжевый цвет и отличаются отличным вкусом. Кусты "Славянского" обладают высокой урожайностью и хорошо адаптируются к различным климатическим условиям.

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