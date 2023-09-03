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Почему белеют листья у помидоров ?

2:18
Садоводство

Белеющие листья у помидоров могут быть следствием нескольких причин, и каждая из них может указывать на различные проблемы в выращивании этих овощей.

Почему белеют листья у помидоров ?
Фото: www.tomatobible. com/wp-content/uploads/2022/03/tomato-white-spots.jpg.webp

Вот некоторые из возможных причин, почему листья помидоров могут становиться белыми:

1. Переувлажнение

Одной из основных причин беления листьев у помидоров является переувлажнение почвы. Когда корни растения находятся в постоянно влажной среде, они могут страдать от недостатка кислорода, что приводит к образованию белого налета на листьях. Избегайте чрезмерного полива и обеспечивайте хорошую дренажную систему для почвы.

2. Мучнистая роса

Мучнистая роса является распространенным грибковым заболеванием, которое поражает помидоры. Это заболевание характеризуется появлением белых пятен на листьях, которые затем превращаются в порошкообразный налет. Для предотвращения мучнистой росы следует избегать переувлажнения почвы, обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и использовать фунгициды при первых признаках заболевания.

3. Засоление почвы

Повышенное содержание соли в почве может привести к белению листьев помидоров. Это особенно характерно для выращивания в горшках или контейнерах, где накопление соли может быть выше, чем в открытом грунте. Чтобы избежать этой проблемы, следует контролировать уровень соли в почве и регулярно поливать растения, чтобы смывать избыток соли.

4. Дефицит питательных веществ

Белые листья также могут быть результатом дефицита определенных питательных веществ, таких как азот, калий или кальций. Недостаток этих элементов может привести к нарушению образования хлорофилла, что приводит к белению листьев. Удобрение помидоров сбалансированными удобрениями поможет предотвратить дефицит питательных веществ.

5. Вредители

Некоторые вредители, такие как трипсы или паутинные клещи, могут питаться соками листьев, что может привести к их побелению и засыханию. Регулярные осмотры растений и своевременное применение инсектицидов помогут бороться с вредителями.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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