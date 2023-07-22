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Полезное растение может стать инвазивным вредителем

3:21
Садоводство

Растения играют важную роль в экосистемах, обеспечивая пищу, улучшая качество воздуха и предоставляя жилье для множества живых организмов. Однако некоторые растения могут стать инвазивными и нанести вред природным сообществам.

Полезное растение может стать инвазивным вредителем
Фото: images.immediate.co. uk/production/volatile/sites/10/2022/03/2048x1365-Acacia-dealbata_mimosa-SEO-GettyImages-480779451-b7cd862.jpg

Понятие инвазивных растений

Инвазивные растения — это виды растений, введенные в экосистему из-за человеческой деятельности или естественным образом, которые активно распространяются и конкурируют с местными видами. Они обладают способностью быстро распространяться и адаптироваться к новым условиям, что позволяет им успешно завоевывать территории.

Что делает растение инвазивным?

Растение становится инвазивным, когда оно обладает рядом особенностей, которые позволяют ему успешно конкурировать с местными видами. Вот некоторые из таких особенностей:

  • Быстрый рост. Инвазивные растения часто обладают высокой скоростью роста, что позволяет им быстро заполнять доступное пространство.
  • Большое количество семян. Они производят большое количество семян, что способствует их распространению и увеличению численности.
  • Широкий диапазон толерантности. Инвазивные растения обычно обладают способностью выживать и размножаться в различных условиях, включая неблагоприятные.
  • Отсутствие естественных врагов. В экосистеме, где инвазивное растение не является местным видом, отсутствуют его естественные хищники или паразиты, что позволяет ему неограниченно размножаться.

Какие проблемы вызывают инвазивные растения?

Инвазивные растения могут вызывать ряд проблем в экосистеме:

  • Конкуренция с местными видами. Они конкурируют с местными растениями за питательные вещества, воду, солнечный свет и пространство, что может привести к вытеснению местных видов и уменьшению биоразнообразия.
  • Изменение габитатов. Инвазивные растения могут изменять структуру и функцию экосистемы, влиять на габитаты для животных и изменять пищевые цепи.
  • Угроза здоровью человека. Некоторые инвазивные растения могут быть ядовитыми или вызывать аллергические реакции у людей.
  • Экономические потери. Инвазивные растения могут нанести значительный экономический ущерб, например, разрушить сельскохозяйственные угодья или нарушить работу инфраструктуры.

Почему хорошие растения становятся инвазивными?

Интересный факт заключается в том, что не все инвазивные растения являются вредителями изначально. Некоторые из них были привезены в новые регионы как декоративные растения или сельскохозяйственные культуры. Однако из-за отсутствия естественных хищников или регуляторов численности, эти растения могут начать активно распространяться и вытеснять местные виды.

Примеры инвазивных растений

Существует множество примеров инвазивных растений по всему миру. Вот некоторые из них:

  • Кардинальская шапочка (Impatiens glandulifera)
  • Золотистая пальма (Elaeis guineensis)
  • Акация деальбата(Acacia dealbata)
  • Японская дзен-трава (Zoysia japonica)
  • Водяная лохвица (Hydrilla verticillata)

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Инвазивные виды растений
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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