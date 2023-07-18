Как измерить свой сад

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад — это прекрасное место, где можно наслаждаться природой и проводить время на свежем воздухе. Однако, чтобы создать и поддерживать красивый и функциональный сад, важно иметь представление о его размерах и пропорциях.

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Ориентир: создание плана сада

1. Определите цели. Прежде чем приступить к измерениям, определите, для чего вы хотите использовать свой сад. Хотите создать уютное место для отдыха или выращивать овощи и фрукты? Ясное понимание ваших целей поможет определить, какие данные вам понадобятся.

2. Соберите инструменты. Для измерения своего сада вам потребуются некоторые инструменты. Вот некоторые из них:

Лента для измерения: для измерения длины и ширины сада.

Шнурки и колышки: для определения границ и углов сада.

Компас: для определения направления и ориентации сада.

Бумага и ручка: для записи измерений и создания плана.

3. Отметьте границы сада. Перед тем, как приступить к измерениям, важно определить границы своего сада. Используйте шнурки и колышки, чтобы отметить углы и границы сада. Это поможет вам визуализировать его форму и размеры.

Измерение площади

1. Измерьте длину и ширину. Используйте ленту для измерения, чтобы определить длину и ширину сада. Начните с одной из границ и продолжайте измерения вдоль каждой стороны. Запишите измерения и учтите любые выступы или выпуклости, которые могут повлиять на форму сада.

2. Вычислите площадь. Чтобы вычислить площадь своего сада, умножьте длину на ширину. Например, если ваш сад имеет длину 10 метров и ширину 5 метров, площадь будет равна 50 квадратным метрам.

Измерение объема

1. Определите высоту растений и объектов. Если ваш сад содержит растения или объекты различной высоты, вам может понадобиться измерить их высоту. Используйте измерительную ленту или измерительный инструмент, чтобы определить высоту каждого элемента.

2. Вычислите объем. Для вычисления объема отдельных элементов сада, умножьте площадь основания на высоту. Например, если у вас есть кустарник с круглым основанием площадью 2 квадратных метра и высотой 1,5 метра, его объем будет равен 3 кубическим метрам.

Измерение других параметров

1. Ориентация сада. Используйте компас, чтобы определить ориентацию сада. Запишите направление, в котором сад обращен (север, юг, восток, запад), чтобы учесть освещение и ветровые условия при планировании.

2. Изучите почву. Измерьте pH уровень почвы, чтобы определить ее кислотность или щелочность. Изучите структуру почвы и определите ее плодородность, чтобы знать, какие растения могут быть выращены в вашем саду.

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