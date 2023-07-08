Прищипывание растений в саду: главные советы

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводство имеет много странных терминов, которые могут запутать новичка садовода. Один из них — это термин "прищипывание". Что означает прищипывание растений? Зачем прищипывать растения? Вам также может быть интересно, как прищипывать растение. Продолжайте чтение, чтобы узнать больше о прищипывании растений.

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Определение прищипывания растений

Прищипывание растений — это вид обрезки, который способствует ветвлению растения. Это означает, что прищипывая растение, вы удаляете главный стебель, вынуждая растение вырастить два новых стебля из листовых узлов ниже места прищипывания или обрезки.

Зачем прищипывать растения?

Многие садоводы дают советы по прищипыванию растений, но немногие объясняют почему. Существует множество причин для прищипывания растений. Самая главная причина — прищипывание растений помогает растению приобрести более пышную форму. Прищипывая растение, вы заставляете его вырасти в два раза больше стеблей, что приводит к образованию более пышного растения.

В случае растений, таких как травы, прищипывание растений может помочь растению производить больше желаемых листьев. Еще одна причина для прищипывания растений — это сохранение компактности растения. Прищипывая растение, вы заставляете его сконцентрироваться на отрастании потерянных стеблей, а не на росте в высоту.

Как прищипывать растение

Прищипывать растение на самом деле довольно просто. Термин "прищипывание" происходит от того, что садоводы фактически используют пальцы (и ногти, если они есть) для прищипывания нежного, нового роста на конце стебля. Вы также можетвоспользоваться острыми секаторами, чтобы прищипнуть концы.

Идеально, если вы прищипите стебель как можно ближе к листовым узлам. Теперь, когда вы знаете, как прищипывать растение и зачем прищипывать растения, вы можете начать прищипывать свои собственные растения. Если вы следуете этим советам по прищипыванию растений, вы сможете придать своим растениям наилучшую форму и пышность.

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