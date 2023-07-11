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Важные секреты успешной пересадки рассады

2:50
Садоводство

Пересадка рассады является важным шагом в процессе выращивания растений. Это момент, когда рассаду из контейнеров или семянников переносят в открытый грунт или более крупные горшки. 

Важные секреты успешной пересадки рассады
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1338/7937/articles/44_1800x.jpg?v=1672611627

1. Подготовка рассады к пересадке

Перед пересадкой рассаду следует хорошо подготовить. Обратите внимание на следующие аспекты:

  • Убедитесь, что рассада достаточно выросла и имеет достаточно крепкую структуру.
  • Заранее прекратите подкормку рассады, чтобы она перестала активно расти.
  • Хорошо полейте рассаду за несколько часов до пересадки.

2. Выбор подходящего места для пересадки

Выбор места для пересадки рассады играет важную роль в успехе процесса. Вот несколько факторов, которые следует учесть:

  • Выберите место с хорошей освещенностью, чтобы растения получали достаточно света.
  • Учтите особенности растения, такие как предпочтения к тени или солнцу.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию и защиту от сильных ветров.

3. Подготовка почвы

Качество почвы играет важную роль в здоровье растений. Перед пересадкой рассады следует подготовить почву:

  • Удалите сорняки и другие нежелательные растения с участка.
  • Добавьте органическое удобрение или компост для улучшения плодородия почвы.
  • Разрыхлите почву, чтобы обеспечить хорошую дренажную систему.

4. Техники пересадки рассады

Существуют различные техники пересадки рассады, в зависимости от типа растения. Вот некоторые общие рекомендации:

  • Осторожно выньте рассаду из контейнера, пытаясь не повредить корни.
  • Перенесите рассаду в подготовленное место и аккуратно закопайте корни в почву.
  • Уплотните почву вокруг рассады, чтобы обеспечить хороший контакт с корнями.

5. Правильный полив после пересадки

После пересадки рассаду следует полить правильным образом:

  • Обильно полейте рассаду сразу после пересадки, чтобы помочь корням закрепиться.
  • Далее поливайте рассаду регулярно, но избегайте переувлажнения.
  • Учтите потребности каждого растения во влаге и следуйте соответствующим рекомендациям.

6. Поддержка пересаженной рассады

Пересаженная рассада нуждается в поддержке для успешного роста. Вот некоторые способы обеспечить ей оптимальные условия:

  • Используйте подпорки или опоры для поддержки растений, если это необходимо.
  • Защитите рассаду от насекомых или вредителей, используя соответствующие методы защиты.
  • Регулярно проползайте грядки и удаляйте сорняки, чтобы предотвратить конкуренцию за питательные вещества.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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