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10 главных ошибок при покупке растений в садовых центрах

4:27
Садоводство

Садовые центры предлагают широкий выбор растений, инструментов и аксессуаров для сада. Они являются популярными местами для садоводов и людей, которые ценят красоту природы. Однако при посещении садового центра можно совершить несколько распространённых ошибок, которые могут негативно сказаться на здоровье и красоте вашего сада.

1. Незнание требований растений к условиям выращивания. Перед тем, как приобрести растение, важно ознакомиться с его основными требованиями к условиям выращивания. Каждое растение имеет свои предпочтения относительно освещения, влажности почвы, температуры и других факторов. Если вы не учтёте эти требования, растение может не прижиться и погибнуть.

2. Выбор неподходящего сезона для покупки растений. Покупка растений в неподходящий сезон может привести к их стрессу и слабому адаптированию к новым условиям. Некоторые растения лучше всего приобретать в определенное время года, когда они находятся в состоянии покоя или активного роста. Изучите оптимальные сезоны для покупки различных растений и придерживайтесь этого графика.

3. Неправильный выбор размера контейнера. При выборе растения важно учесть его размер и возраст. Растения, выращенные в маленьких контейнерах, могут испытывать ограничения в развитии корневой системы, что может привести к их замедленному росту и неустойчивости. Выбирайте растения, которые имеют здоровую корневую систему и соответствующий размер контейнера.

4. Неудовлетворительное состояние растений. Перед покупкой растения внимательно осмотрите его. Избегайте приобретения растений с поврежденными или желтые листвой, увядшими цветками или другими признаками несовершенства. Такие растения могут иметь проблемы со здоровьем и не смогут полноценно развиваться в вашем саду.

5. Отсутствие проверки наличия вредителей и болезней. Перед покупкой растения обязательно проверьте его наличие вредителей и признаки болезней. Некоторые вредители и болезни могут быть невидимы на первый взгляд, но могут негативно сказаться на других растениях в вашем саду. Внимательно изучите листья, стебли и корневую систему растения, чтобы убедиться в его здоровье.

6. Отсутствие знания об особенностях растения. Каждое растение имеет свои особенности и требования к уходу. Некоторые растения требуют особого подхода к поливу, подкормке или обрезке. Изучите особенности выбранных вами растений и убедитесь, что вы готовы предоставить им необходимый уход.

7. Неправильный выбор места для посадки. Некоторые растения требуют определенного освещения или защиты от прямых солнечных лучей. При выборе места для посадки учтите эти требования. Неправильное расположение растения может привести к его засыханию или ухудшению его внешнего вида.

8. Неправильный выбор сорта растения. Существует множество различных сортов растений, и каждый из них имеет свои особенности. При выборе сорта обратите внимание на его характеристики, такие как высота, цвет цветков, время цветения и устойчивость к болезням. Выберите сорт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям и условиям вашего сада.

9. Неправильное применение удобрений и пестицидов. Удобрения и пестициды могут быть полезными инструментами в уходе за растениями, но их неправильное использование может причинить вред как растениям, так и окружающей среде. Следуйте указаниям производителя при применении удобрений и пестицидов, и не переусложняйте процесс ухода за растениями.

10. Неправильное обращение с растениями после покупки. Правильный уход за растениями не заканчивается после их покупки. Размещайте новые растения в отведенных для них местах, следуйте рекомендациям по поливу, подкормке и обрезке. Дайте растениям время на акклиматизацию и адаптацию к новым условиям.

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Топ правил при выборе растений | Питомник VS Садовый центр
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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