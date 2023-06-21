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Вечнозелёные овощи: посадите один раз и потом собирайте урожай всю жизнь

4:24
Садоводство

Вечнозелёные овощи — это растения, которые сохраняют свою зелёную листву и продолжают расти даже после сбора урожая. Они могут дать вам стабильный источник свежих овощей на долгие годы.

Польза вечнозеленых овощей

Вечнозелёные овощи имеют множество преимуществ. Вот некоторые из них:

  • Постоянный доступ к свежим овощам. Посадив вечнозелёные культуры, вы можете наслаждаться свежими овощами в любое время года без необходимости снова сажать или покупать их.
  • Экономия времени и усилий: вечнозелёные овощи требуют меньше ухода и обслуживания по сравнению с ежегодными овощами. Вам не придётся заниматься посевом и выращиванием каждый год.
  • Устойчивость к погодным условиям: вечнозелёные овощи лучше переносят изменения погоды, такие как холодные зимы или засухи.

Список 18 вечнозеленых овощей

Стрелолистик. Стрелолистик — это вечнозелёный овощ, который обладает яркой и сочной листвой. Он может быть использован в салатах или как украшение для блюд.

Романское салатное сердце. Романское салатное сердце, или римская салата, также является вечнозелёным овощем. Оно имеет нежные листья и сладкий вкус, идеально подходящие для салатов.

Артишок. Артишок — это многолетний овощ, который произрастает в форме куста. Его сочные внутренние части можно использовать в различных блюдах.

Чеснок-порей. Чеснок-порей — это гибрид между чесноком и пореем. Он обладает ароматом чеснока и мягким вкусом порея. Чеснок-порей можно использовать в супах, соусах и других кулинарных блюдах.

Лук-порей. Лук-порей — это овощ, похожий на зеленый лук, но с более толстыми и сочными стеблями. Он отлично подходит для добавления в супы и рагу.

Ревень. Ревень — это популярный вечнозеленый овощ с кисло-сладким вкусом. Его стебли можно использовать в запеканках, пирогах и варенье.

Чеснок. Чеснок — это не только прекрасная пряность, но и вечнозеленый овощ. Он имеет много полезных свойств для здоровья и широко используется в различных кулинарных блюдах.

Мятлик. Мятлик — ароматное растение с зелеными листьями. Он обладает освежающим вкусом и может быть использован в салатах, напитках и десертах.

Зеленый лук. Зеленый лук — вечнозелёный овощ с тонкими и ароматными стеблями. Он является прекрасным дополнением к салатам, супам и другим блюдам.

Пастернак. Пастернак — это овощ с нежными листьями и ароматными корнеплодами. Он может быть использован в супах, рагу и пюре.

Редька. Редька — вечнозелёный корнеплод с острым вкусом. Его можно  добавлять в салаты или использовать в качестве закуски.

Цикорий. Цикорий — растение с горьким вкусом, которое используется в салатах и горячих блюдах. Он обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Кардон. Кардон — это растение с толстыми стеблями и сочными листьями. Оно может быть использовано в запеканках, супах и рагу.

Сельдерей. Сельдерей — это вечнозелёный овощ с хрустящими стеблями. Он является основным ингредиентом для салатов, супов и закусок.

Хрен. Хрен — это корень с острым и пряным вкусом. Он может быть использован в соусах, маринадах и добавлен к мясным блюдам.

Корнеплод петрушки. Корнеплод петрушки — вечнозелёный корень, который имеет сладкий вкус и аромат петрушки. Он может быть использован в супах, рагу и пюре.

Шпинат. Шпинат — овощ с нежными листьями. Он обладает высоким содержанием питательных веществ и может быть использован в салатах, гарнирах и запеканках.

Колокольчик. Колокольчик — вечнозелёный овощ с голубыми или фиолетовыми цветками. Его можно использовать в салатах или варенье как отдельное блюдо.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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