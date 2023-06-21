Какие растения лучше всех очищают воздух в доме

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед тем, как перейти к конкретным растениям, давайте разберемся, как именно они способны помочь очистить воздух. Они способны фильтровать вредные химические соединения и токсины из воздуха через свой корень и листья. Процесс, известный как фиторемедиация, позволяет растениям поглощать вредные вещества и превращать их в негазированное состояние или использовать их в качестве питательных веществ для своего роста.

1. Листовой плющ. Листовой плющ (Epipremnum aureum) является одним из наиболее популярных растений для очистки воздуха в доме. Он обладает способностью поглощать формальдегид, бензол, ксилол и другие вредные вещества, которые могут присутствовать внутри помещения. Листовой плющ легко выращивать и преуспеть в в этом даже в условиях недостаточного освещения.

2. Ладанка. Ладанка (Spathiphyllum) также известна как "женская счастливая пальма". Это прекрасное растение с красивыми белыми цветками и зелёными листьями. Ладанка является эффективным фильтром для таких веществ как аммиак, ксилол, трихлорэтилен и формальдегид. Кроме того, она способна увлажнять воздух, что делает её идеальным растением для помещений с низкой влажностью.

3. Алое вера. Алое вера (Aloe vera) не только является полезным растением для кожи, но и отличным фильтром для воздуха. Она способна поглощать формальдегид, который может присутствовать в домашних химических продуктах и мебели. Алое вера также известна своей способностью освобождать кислород ночью, что делает ее отличным растением для спальни.

4. Пальма-хамеропс. Пальма-хамеропс (Chamaedorea) является растением, которое производит много кислорода и способно удалять химические вещества, такие как формальдегид и бензол. Она также отлично увлажняет воздух и может быть отличным дополнением к вашему интерьеру.

5. Сансевьера. Сансевьера (Sansevieria) или "толстянка" — это растение с прямыми, жёсткими листьями, которое хорошо справляется с очищением воздуха. Оно способно удалять формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Сансевьера также известна своей способностью абсорбировать углекислый газ и выделять кислород в ночное время.

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