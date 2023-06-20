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Хорошую энергию в ваш дом привлекут 7 растений

3:50
Садоводство

Ваш дом или офис — это места, где вы проводите большую часть своего времени, поэтому важно создать гармоничное пространство, которое будет способствовать вашему благополучию и положительной энергии. Одним из способов достижения этого является использование растений, которые способны привлекать положительную энергию в вашу жизнь.

Хорошую энергию в ваш дом привлекут 7 растений
Фото: архив

Очистительный эффект растений

Растения не только украшают пространство, но и обладают эффектом очищения воздуха. Они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, что делает атмосферу более свежей и чистой. Кроме того, некоторые растения имеют способность очищать энергетическое поле и привлекать положительные вибрации. Рассмотрим семь таких растений. 

1. Лаванда

Лаванда — это растение с прекрасным ароматом и успокаивающими свойствами. Её аромат способен создать атмосферу релаксации и спокойствия. Лаванда также известна своими антистрессовыми свойствами и способностью снять напряжение. Разместите небольшой горшок с лавандой на столе в офисе или на прикроватной тумбочке в спальне, чтобы наслаждаться её благотворным воздействием.

2. Фикус

Фикус — это растение с большими красивыми листьями, которое привлекает положительную энергию. Оно считается символом процветания и достатка. Фикус помогает очищать воздух от вредных веществ и создаёт гармоничную атмосферу в помещении. Разместите фикус в гостиной или кабинете, чтобы наслаждаться его благоприятным влиянием.

3. Розмарин

Розмарин — ароматное растение с прекрасными листьями и нежными цветками. Он известен своими стимулирующими свойствами и способностью повысить концентрацию и ясность мысли. Розмарин также считается символом защиты и силы. Разместите горшок с розмарином на рабочем столе или окне, чтобы повысить свою продуктивность и энергию.

4. Папоротник

Папоротник — это растение, которое привлекает положительную энергию и улучшает качество воздуха. Он помогает снизить уровень стресса и создает ощущение уюта. Папоротник также способен увлажнять воздух, что особенно полезно в зимний период, когда отопительные системы сушат воздух. Разместите папоротник в гостиной или спальне, чтобы создать атмосферу спокойствия и комфорта.

5. Кактус

Кактус — растение, привлекающее силу и защиту. Он считается символом стойкости и стабильности. Кактусы также известны своей способностью поглощать негативную энергию и создавать баланс в помещении. Разместите небольшой кактус на рабочем столе или полке, чтобы привлечь положительные вибрации.

6. Жасмин

Жасмин — это растение с неповторимым ароматом, способное создать атмосферу любви и гармонии. Его аромат считается успокаивающим и способствующим расслаблению. Жасмин также считается символом удачи и счастья. Разместите горшок с жасмином в спальне или гостиной, чтобы наслаждаться его прекрасным ароматом и создать атмосферу романтики.

7. Алоэ вера

Алоэ вера — представитель "зелёного царства" с множеством полезных свойств. Оно известно своей способностью очищать воздух от вредных веществ и увлажнять кожу. Алоэ вера также считается символом процветания и долголетия. Разместите горшок с алоэ вера на кухонном столе или в ванной комнате, чтобы наслаждаться его благотворным воздействием на здоровье и энергетику.

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ВЛИЯЮТ ЛИ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ НА ЭНЕРГЕТИКУ В ДОМЕ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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